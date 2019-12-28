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أداما تراوري سلاح نونو سانتو الذي قهر مانشسترسيتي وأبعده عن المنافسة

السبت 28/ديسمبر/2019 - 11:28 ص
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أداما تراوري
أداما تراوري
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حقق ولفرهامبتون فوزاً غالياً على مانشستر سيتي في الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز، بفضل لاعبه أداما تراوري في المباراة التي جمعت بين الفريقين ليلة أمس الجمعة.

أداما تراوري يبدع

وتألق أداما تراوري لاعب ولفرهامبتون، بشكل لافت للنظر، في مباراة فريقه أمام مانشستر سيتي، حيث تمكن من إحراز هدف وصناعة آخر، وسط ذهول من أنصار السيتي.

أداما تراوري يطيح بجوارديولا

وابتعد مانشستر سيتي عن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد سقوطه في مباراة أمس الجمعة، واتسع الفراق بينه وبين ليفربول برصيد 14 نقطة، في حين أن للريدز مباراة أخرى مازالت مؤجلة.

مباراة رائعة 

وقال سانتو المدير الفني لولفرهامبتون، إن المباراة كانت رائعة، وأن أداما تراوري قدم آداءً مذهلاً، مضيفاً: "أداما كان يلعب على طرف الملعب ولكن الكرة لم تكن تصل له بالشكل المطلوب، ولذلك تحول ليدخل في العمق".

سانتو يتباهى بالانتصار على السيتي

وأعرب سانتو عن سعادته بالفوز على حامل اللقب مانشستر سيتي، قائلاً: "يا لها من ليلة رائعة، يا له من انتصار ويا له من أداء ويا لها من مباراة".

تراوري قوة يجب استغلالها

وأضاف: "أداما تراوري عليه العمل على كيفية استغلال موهبته عندما تكون المساحات ضيقة للغاية".

ترتيب السيتي

وتوقف مانشسترسيتي عند النقطة الـ38، ويبقى في المركز الثالث خلف ليستر سيتي، وارتفع رصيد ولفرهامبتون إلى 30 نقطة تضعه في المركز الخامس.


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