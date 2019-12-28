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اليوم.. الكنيسة القبطية تحيي تذكار رحيل البابا غبريال السادس

السبت 28/ديسمبر/2019 - 11:27 ص
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بوابة الفجر
حازم رفعت
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تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم السبت، تذكار نياحة البابا غبريال السادس، البطريرك الواحد والتسعون على الكنيسة القبطية.

ولد البابا غبريال السادس، بقرية العرابة المدفونة غرب مدينة البلينا بمحافظة سوهاج.

وترَّهب في دير القديس الأنبا أنطونيوس بجبل البحر الأحمر، وترَّقى في الدير، حتى أصبح رئيسًا عليه.

وعقب نياحة البابا متاؤس الثاني، إجتمع الأساقفة والأراخنة لإختيار البابا الجديد، فوقع إختيارهم على هذا الأب لفضائله الكثيرة، فكرَّسوه بطريركًا بإسم البابا غبريال السادس، وكان يقيم بالقلاية البطريركية بكنيسة العذراء الأثرية بحارة زويلة.

وظل البابا غبريال مدة رياسته علي سدة الكرسي المرقسي بالكنيسة القبطية الارثوذكسية حوالي ثماني سنين وستة أشهر سادها الهدوء والسلام ولم يُعكِّر صفوها أية ضيقات، حيث انصرف إلى تعمير الكنائس وتعليم الشعب.

وبعد أن اكمل مسيرة حياته بطريركًا وخادمًا بالكنيسة القبطية، تنيح ( رحل) في عام 1191) للشهداء - 1474ميلادية )، حيث دُفن في مقبرة البطاركة أسفل كنيسة القديس الأنبا رويس بالمرقسية الكبري في العباسية.
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الكلمات المفتاحية

الكنيسة القبطية الكاتدرائية المرقسية البطريرك البابا غبريال السادس

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