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مفاجأة جديدة في برشلونة

السبت 28/ديسمبر/2019 - 11:30 ص
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شتيجن
شتيجن
علي نبوي
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وافق الألماني تير شتيجين حارس مرمى فريق برشلونة على تجديد تعاقده مع النادي الإسباني بعقد طويل الأمد، بحسب ما كشفته تقارير صحفية في إسبانيا.

وأفادت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الإسبانية أن شتيجين وافق على توقيع عقد طويل الأجل مع البارسا، والاعتزال هنا، ولكن هو مثل ميسي، يريد فريقا قويا قادرا على المنافسة على كل البطولات.

وتابعت الصحيفة أن كسر عقد شتيجين 180 مليون يورو، والبارسا سيجلس للتفاوض معه في بداية عام 2020 لتجديد العقد.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة يرغب في تجديد عقد الحارس الذي يعد محل اهتمام العديد من الأندية أمثال بايرن ميونيخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي.
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