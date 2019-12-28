اليوم.. احتفالية خاصة بمرور 116 سنة على افتتاح متحف الفن الإسلامي

ينظم متحف الفن الإسلامي بباب الخلق، اليوم السبت، احتفالية خاصة بمرور 116 عاماً على افتتاحه بالتعاون مع إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي وهيئة قصور الثقافة.





تتضمن الاحتفالية افتتاح معرضين مؤقتين؛ المعرض الأول للآثار الإسلامية بعنوان "من ذاكرة المتحف"، والمعرض الثاني عبارة عن ملتقى فناني وزارة السياحة والآثار في دورته الثانية وذلك بالتعاون مع إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي.



