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اليوم.. احتفالية خاصة بمرور 116 سنة على افتتاح متحف الفن الإسلامي

السبت 28/ديسمبر/2019 - 07:49 ص
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متحف الفن الإسلامي
متحف الفن الإسلامي
الفجر
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ينظم متحف الفن الإسلامي بباب الخلق، اليوم السبت، احتفالية خاصة بمرور 116 عاماً على افتتاحه بالتعاون مع إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي وهيئة قصور الثقافة.

تتضمن الاحتفالية افتتاح معرضين مؤقتين؛ المعرض الأول للآثار الإسلامية بعنوان "من ذاكرة المتحف"، والمعرض الثاني عبارة عن ملتقى فناني وزارة السياحة والآثار في دورته الثانية وذلك بالتعاون مع إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي.

كما يتضمن الافتتاح عددا من الورش التعليمية للأطفال منها ورشة لتكوين مجسمات بالطين الأسواني، وورشة لتنفيذ زخارف البلاطات الخزفية من خلال مقتنيات المتحف، وورشة أخرى لتعليم الأطفال الخط العربي، والعديد من الفعاليات الأخرى.
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