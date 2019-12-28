نتائج استفتاء "معكم" للأفضل في 2019

أعلنت الإعلامية منى الشاذلي، نتائج استفتاء برنامج "معكم" لاختيار الأفضل فى 2019 في عدد من المجالات الفنية.







حصل فيلم "الفيل الأزرق 2" على جائزة أفضل فيلم سينمائي لعام 2019، وتسلم الجائزة المخرج مروان حامد.

جائزة أفضل ممثل وحصد كريم عبد العزيز جائزة أفضل ممثل في 2019، وحازت النجمة هند صبري على جائزة أفضل ممثلة.