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نتائج استفتاء "معكم" للأفضل في 2019

السبت 28/ديسمبر/2019 - 07:58 ص
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بوابة الفجر
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أعلنت الإعلامية منى الشاذلي، نتائج استفتاء برنامج "معكم" لاختيار الأفضل فى 2019 في عدد من المجالات الفنية.

حصل فيلم "الفيل الأزرق 2" على جائزة أفضل فيلم سينمائي لعام 2019، وتسلم الجائزة المخرج مروان حامد.

جائزة أفضل ممثل
وحصد كريم عبد العزيز جائزة أفضل ممثل في 2019، وحازت النجمة هند صبري على جائزة أفضل ممثلة.

أفضل ممثل استثنائي
وحصد الفنان سيد رجب جائزة أفضل ممثل استثنائي، في مسلسل "أبو العروسة" بينما فازت سوسن بدر بجائزة أفضل ممثلة أدت دورًا استثنائياً.

أفضل ممثل كوميدي 
وتقاسم النجمان حمدي الميرغني ومحمد سلام جائزة أفضل ممثل كوميدي لعام 2019، وحصدت دنيا سمير غانم جائزة أفضل ممثلة كوميدي

أفضل مسرحية
جاءت "الملك لير" للفنان القدير يحيى الفخراني كأفضل مسرحية، واستلم الجائزة كل من تامر كرم مخرج المسرحية، والفنان نضال الشافعي الذي يؤدي دور "إدموند".
 
أفضل ألبوم غنائي
كما أظهرت نتائج استفتاء "معكم منى الشاذلي" فوز المطرب محمد حماقي بجائزة أفضل ألبوم غنائي عام 2019، بينما حصد فريق كايروكي جائزة أفضل فريق غنائي.

أفضل أغنية سينجل
وفازت أغنية "أنا ابن مصر" للفنان مدحت صالح ومحمود العسيلي ومصطفى حجاج بجائزة أفضل أغنية سينجل.


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الكلمات المفتاحية

منى الشاذلي منوعات الفجر الفني الافضل استفتاء

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