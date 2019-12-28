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الشناوي يحسم موقفه من الإحتراف الخارجي

السبت 28/ديسمبر/2019 - 07:42 ص
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بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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أفادت تقارير صحفية بأن محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي طلب من شركة التسويق التي تعاقد معها في الأيام الماضية تأجيل تقديم العروض الأوروبية حتى نهاية الموسم الحالي.

وأكدت بعض التقارير وجود عروض تركية وفرنسية وإنجليزية من أحل الفوز بخدمات محمد الشناوي في فترة انتقالات الشتوية المقبلة ولكن اللاعب يرى استحالة رحيله عن القلعة الحمراء في ذلك التوقيت بسبب ارتباط الفريق بالمنافسة على بطولة الدوري وبطولة دوري أبطال إفريقيا.

جدير بالذكر أن محمد الشناوي يقدم مستويات فنية مميزة مع القلعة الحمراء ومنتخب مصر في الفترة الماضية.

وكشفت تقارير صحفية مطلع الشهر الحالي أن محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي أبلغ جهاز الكرة بالقلعة الحمراء عن رغبته في خوض تجربة من أجل الاحتراف الخارجي.

وأشارت التقارير الصحفية إلى وجود اتفاق بين محمد الشناوي ومجلس الإدارة على رحيله فى نهاية الموسم بشرط وصول عرض أوروبي يليق بإمكانياته الفنية وبالنادي الأهلي.

وأوضحت التقارير الصحفية أن محمد الشناوي كان في الفترة الماضية على رادار أكثر من فريق أوروبي على رأسهم أستون فيلا الإنجليزي ولكن الأهلي أعلن تمسكه باستمرار حارسه.

وأكدت التقارير الصحفية رفض مسئولو الأهلي رحيل محمد الشناوي فى فترة الانتقالات الشتوية وذلك بسبب ارتباط الفريق ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتعرض محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر في الشهر الماضي للإصابة في معسكر الفراعنة ليرحل عن المران فورا.

وأصيب الشناوي بشد في الخلفية ليقرر الجهاز الفني بقيادة حسام البدري خروجه من التقسيمة ويستكمل محمد عواد المران بدلا منه.

وكان منتخبنا الوطني تعادل مع كلا من كينيا وجرز القمر في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2021 والمقرر إقامتها في الكاميرون.
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الكلمات المفتاحية

محمد الشناوي انتقالات يناير الاهلي

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