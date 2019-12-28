الزمالك يكشف حقيقة مفاوضاته مع عبد الله السعيد



وقال أمير مرتضى في تصريحات ت

ليفزيونية: "لم يحدث تواصل مع عبدالله السعيد من أجل التعاقد معه في يناير ولا نمتلك سوى مكان واحد في القائمة في يناير وهناك عدد من المباريات قبل فتح القيد".



وأضاف: "تحدثت إلى كارتيرون حول الاحتياجات التي يرغبها في يناير وهو لم يحدد حتى الآن لكن لدينا مشكلة في وسط الملعب والمدافع الأيمن كما أن خالد بوطيب غير جاهز للعودة وقد يجرى عملية جراحية وهذه المراكز تحتاج إلى دعم".



وتابع: "بوطيب الآن أجرى فحوصات طبية في فرنسا ومن بعد ذلك توجه إلى ألمانيا للمقارنة بين أكثر من تشخيص لحالته وتحديد موعد عودته إلى الفريق".