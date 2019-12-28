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نجم ريال مدريد يحارب الزمن لإنقاذ رحلة الفريق في دوري الأبطال

السبت 28/ديسمبر/2019 - 07:36 ص
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بوابة الفجر
محمد جمال
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يرغب النجم الإسبانى ماركو أسينسيو فى العودة لصفوف فريقه ريال مدريد الإسبانى خلال الدور ربع نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2019_2020، فى حال تأهل الريال لذلك الدور.


وأوقعت قرعة دور ال 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2019_2020 ريال مدريد فى مواجهة قوية أمام مانشستر سيتي الإنجليزى، وتلك المباراة لن يلحق بها أسينسيو بسبب الإصابة القوية التى لحقت به مؤخرًا.


وتحدث الإعلامي أنتون ميانا عبر محطة "كادينا سير الإذاعية"، قائلاً :" إن عملية تعافي ماركو أسينسيو لاعب ريال مدريد تسير في النهج الصحيح ، حيث يستهدف الفريق أن يكون متاحاً لمباريات الربع النهائي في بطولة دوري الأبطال، في حال تأهل الفريق لهذه المرحلة من البطولة.


وكان اللاعب الإسبانى أصيب أمام فريق أرسنال وديًا قبل بداية الموسم بقطع فى الرباط الصليبي وغضروف الركبة، مما جعل اللاعب يغيب عن جميع المباريات السابقة لمدريد، ويأمل اللاعب فى اللحاق بنهاية الموسم الحالي.
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الكلمات المفتاحية

ريال مدريد دوري ابطال اوروبا اسينسيو

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