مرتضى منصور يحفز لاعبي الزمالك بطريقته الخاصة





يستعد نادى الزمالك لمواجهة فريق زيسكو يونايتد الزامبي اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020، خارج الأرض فى مباراة قوية يسعي فيها الفارس الأبيض للفوز بالثلاث بالنقاط من أجل المساهمة فى الصعود لدور الث مانية لبطولة دوري الأبطال.





وكان نادى الزمالك خسر اللقاء الأول فى المجموعة من فريق مازيمبي الكونغولي بثلاثية دون رد ثم فاز فى مباراة الجولة الثانية على فريق بريميرو دى أوجستو الأنجولي بهدفين دون رد ليملك الفريق ثلاث نقاط بالمجموعة.





ووعد رئيس نادى الزمالك المستشار مرتضى منصور لاعبيه بمفاجئة فى حال الحصول على الثلاث نقاط أمام فريق زيسكو يونايتد الزامبي وهو ما تحدث فيه رئيس البعثة هانى زادة عضو مجلس الإدارة مع اللاعبين من أجل الشد من ازرهم قبل المباراة الهامة أمام زيسكو ببطولة دوري أبطال أفريقيا.





ويمر نادى الزمالك تحت قيادة المدير الفنى الفرنسي باتريس كارتيرون بنتائج سلبية كثيرة خلال مباريات الفريق ببطولة الدوري المصري بعد الخسارة أمام طلائع الجيش والتعادل أمام سموحة والانتاج الحربي ليقع الفريق فى المركز السادس ببطولة الدوري المصري.