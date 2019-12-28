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مرتضى منصور يحفز لاعبي الزمالك بطريقته الخاصة

السبت 28/ديسمبر/2019 - 07:33 ص
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بوابة الفجر
محمد جمال
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يستعد نادى الزمالك لمواجهة فريق زيسكو يونايتد الزامبي اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020، خارج الأرض فى مباراة قوية يسعي فيها الفارس الأبيض للفوز بالثلاث بالنقاط من أجل المساهمة فى الصعود لدور الثمانية لبطولة دوري الأبطال.


وكان نادى الزمالك خسر اللقاء الأول فى المجموعة من فريق مازيمبي الكونغولي بثلاثية دون رد ثم فاز فى مباراة الجولة الثانية على فريق بريميرو دى أوجستو الأنجولي بهدفين دون رد ليملك الفريق ثلاث نقاط بالمجموعة.


ووعد رئيس نادى الزمالك المستشار مرتضى منصور لاعبيه بمفاجئة فى حال الحصول على الثلاث نقاط أمام فريق زيسكو يونايتد الزامبي وهو ما تحدث فيه رئيس البعثة هانى زادة عضو مجلس الإدارة مع اللاعبين من أجل الشد من ازرهم قبل المباراة الهامة أمام زيسكو ببطولة دوري أبطال أفريقيا.


ويمر نادى الزمالك تحت قيادة المدير الفنى الفرنسي باتريس كارتيرون بنتائج سلبية كثيرة خلال مباريات الفريق ببطولة الدوري المصري بعد الخسارة أمام طلائع الجيش والتعادل أمام سموحة والانتاج الحربي ليقع الفريق فى المركز السادس ببطولة الدوري المصري.


موعد مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي بدوري أبطال إفريقيا

يحل الزمالك ضيف على نظيره زيسكو يونايتد الزامبي ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020 فى تمام الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة والرابعه عصراً بتوقيت السعودية والخامسة عصراً بتوقيت الإمارات والثانية عصراً بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 1 الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.
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