10 ملايين جنيه تقرب عبد الله السعيد من الزمالك







أفادت مصادر مقربة من نادي بيراميدز، أن نجم الفريق وصانع ألعابه عبد الله السعيد بات على وشك الإنضمام لنادي الزمالك، في فترة الإنتقالات الشتوية، التي تبدأ بعد أيام قليلة.





وأضافت التقاريرأن السعيد سيتقاضى مبلغ 15 مليون جنيه في الموسم الواحد مع الزمالك، على أن تكون مدة التعاقد موسمين ونصف الموسم.





وسيقوم عبد الله السعيد بالتنازل عن مبلغ 10 مليون جنيه، وهي قيمه مستحاقته المتأخرة لدى ناديه بيراميدز، وذلك من أجل إقناع مسئولي بيراميدز بالإنتقال للزمالك.





هذا في الوقت الذي كشفت فيه تقارير عن محمود فتح الله، مدير الكرة في نادي بيراميدز أن اللاعب لن يرحل عن الفريق في يناير بأي شكل.





وتلقى السعيد عروض خليجية لضمه في يناير المقبل، أبرزها عرض إماراتي من نادي الوحدة، إلا أن اللاعب رفض العرض ويصر على الإنتقال للزمالك.





ويتصدر عبد الله اللسعيد ترتيب هدافي الدوري المصري في الوقت الحالي، برصيد 9 أهداف في 9 مباريات خاضها مع الفريق في بطولة الدوري المصري الممتاز.





ووقع السعيد للزمالك في شهر يناير 2018 الماضي، بعد أن رفض تجديد تعاقده مع ناديه السابق الأهلي، قبل أن يتراجع مرة أخرى ويجدد تعاقده، لتقوم إدارة النادي الأحمر بعرضه للبيع.