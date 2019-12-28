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كل ما تريد معرفته عن لقاء واتفورد ضد أستون فيلا

السبت 28/ديسمبر/2019 - 07:16 ص
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بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
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يشهد ملعب فيكارج رود اليوم السبت 28 ديسمبر، مباراة غاية في الأهمية، تجمع فريقي واتفورد وضيفه أستون فيلا، في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.


وتكمن أهمية المباراة في كونها حلقة في صراع الفريقان للهروب من مؤخرة جدول ترتيب الدوري الممتاز، حيث يحتل الفيلانز المركز 18 برصيد 18 نقطة، في المقابل يتواجد واتفورد في المركز التاسع عشر برصيد 13 نقطة.


وتحسنت نتائج الفريقين بعض الشئ في الآونة الأخيرة، حيث تعادل واتفورد أمام شيفيلد يونايتد بهدف لكل فريق، في الجولة الماضية أمس الأول الخميس في البوكسينج داي، وهي الجولة التي شهدت فوز أستون فيلا على نوريتش،سيتي بهدف نظيف.


موعد مباراة أستون فيلا ضد واتفورد

وتقام المباراة اليوم السبت 28 ديسمبر، في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة، السابعة بتوقيت الإمارات، وتنقل على قناة beIN Sports HD 5 ويعلق عليها عادل خلو، ويديرها الحكم سيمون هوبر.


آخر أخبار الفريقين

يعود نجم الوسط عبد الله دوكوريه مرة أخرى لتشكيل واتفورد، بعد إنتهاء إيقافه في مباراة الفريق أماد شيفيلد، بالإضافة للمصابين منذ فترة جوزيه هوليباس وتوم كليفيرلي وداني ويلبيك وداريل يانمات.


وتحوم الشكوك حول مشاركة كلاً من إسماعيلا سار وأندري جراي وإسحق ساكسيس.


فيما يغيب عن أستون فيلا النجم جوم ماكجين المصاب مؤخراً بكسر في الكاحل، فيما تحوم الشكوك حول مشاركة المدافع تايرون مينجز.


تاريخ مواجهات الفريقين

تقابل الفريقان في 19 مناسبة سابقة، فاز كل فريق على الآخر سبع مرات، وإنتهت خمس مواجهات أخرى بالتعادل.


التشكيل المتوقع لمباراة واتفورد ضد أستون فيلا

من المتوقع أن يبدأ كلا المدربين، نايجل بيرسون مدرب واتفورد، ودين سميث مدرب أستون فيلا اللقاء بالتشكيل التالي.


واتفورد

بن فوستر

أدريان ماريبابا - كريستيان كابسيلي - كريج كاتكارت - كيكو فيمينيا

إيتيان كابوي - عبد الله دوكوريه - ويل هيوز - ريكاردو بيريرا

جيرارد ديولفيو - تروي ديني.


أستون فيلا

توم هيتون

فريدريك جولبيرت - بيورن إينجلز - كونتي هاوس - مات تارجيت

كونور هوريان - دوجلاس لويز

أنور الغازي - جاك جيرليش - يوتا

ويسلي. 
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