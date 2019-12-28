كل ما تريد معرفته عن لقاء واتفورد ضد أستون فيلا





وتكمن أهمية المباراة في كونها حلقة في صراع الفريقان للهروب من مؤخرة جدول ترتيب الدوري الممتاز، حيث يحتل الفيلانز المركز 18 برصيد 18 نقطة، في المقابل يتواجد واتفورد في المركز التاسع عشر برصيد 13 نقطة.





وتحسنت نتائج الفريقين بعض الشئ في الآونة الأخيرة، حيث تعادل واتفورد أمام شيفيلد يونايتد بهدف لكل فريق، في الجولة الماضية أمس الأول الخميس في البوكسينج داي، وهي الجولة التي شهدت فوز أستون فيلا على نوريتش،سيتي بهدف نظيف.