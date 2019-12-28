توتنهام في ضيافة نوريتش من أجل المركز الرابع







يزور فريق توتنهام ملعب "كارو رود" اليوم السبت 28 ديسمبر، لمواجة فريق نوريتش سيتي، ضمن فعاليات الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.





ويأمل توتنهام في إستغلال وضعية مضيفه المتعثرة، وتحقيق فوز جديد يدفعه للمربع الذهبي في ترتيب الدوري الإنجليزي، حيث يتأهب لأي سقوط قادم لتشيلسي صاحب المركز الرابع، الذي يسبقه في الترتيب بثلاث نقاط فقط.





وحقق الفريق فوزاً صعباً في مواجهة أمس الأول أمام برايتون في البوكسينج داي، حينما حول تأخره بهدف لفوز بهدفين مقابل هدف.





في المقابل، يعاني نوريتش صاحب المركز الأخير، من دوامة نتائج سلبية، حيث خسر مباراته الأخيرة ضد أستون فيلا في البوكسينج داي، ليتراجع الفريق لمؤخرة الترتيب.





آخر أخبار الفريقين قبل مواجهة اليوم



يغيب عن نوريتش الثنائي بين جودفري وتيم كوزه، بعد خضوعهما لجراحة في الركبة، بينما يتواصل غياب المهاجم السويسري يوزيب درميتش بسب عدم تعافيه من إصابته بتمزق في العضلة الضامة.





في المقابل، يغيب عن توتنهام النجم الكوري الجنوبي سون هيونج مين، الذي يغيب بسبب إيقافه لثلاث مباريات، حيث غاب عن لقاء برايتون الماضي، كأولى مباريات العقوبة المفروضة على سون.





كما يتواصل غياب الثلاثي، هوجو لوريس حارس المرمى، وإيريك لاميلا وبين دافيز الماصبون منذ مدة طويلة عن مباراة نوريتش.





موعد مباراة نوريتش ضد توتنهام



تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصفبتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات، وتنقل على قناة beIN Sports HD 2 ويعلق عليها نوفل الباشي، ويديريها الحكم كيفين فريند.





التشكيل المتوقع لفريق توتنهام في مواجهة نوريتش سيتي.



ومن المتوقع أن يبدأ المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب فريق توتنهام، مواجهة نوريتش بالأسماء الآتية.





حراسة المرمى: باولو جازينجا



خط الدفاع: دافينسون سانشيز – توبي ألديرفيلرد – يان فيرتونخين



خط الوسط: سيرجي أورييه – تانجي ندومبيلي – إيريك داير – جيوفاني لوسيلسو – رايان سيسنيون



خط الهجوم: ديلي آلي – هاري كين.