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التشكيلة المتوقعة لمباراة الزمالك ضد زيسكو الزامبي في دوري أبطال أفريقيا

السبت 28/ديسمبر/2019 - 06:53 ص
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بوابة الفجر
أحمد عصام
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يواجه فريق الزمالك بقيادة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون نظيره فريق زيسكو الزامبي اليوم السبت 28 ديسمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.


وكان المارد الأبيض قد حقق فوزه الأول بدور المجموعات خلال الجولة الماضية بنتيجة هدفين مقابل لا شيء على حساب فريق بترو أتليتكو الانجولي في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام الدولي.


ويحتل فريق مازيمبي الكونغولي صدارة ترتيب تلك المجموعة بدوري أبطال أفريقيا برصيد 7 نقاط، بينما يحل نادي الزمالك في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، وياتي فريق بترو أتليتكو في المركز الثالث برصيد نقطتين، ويحل فريق زيسكو الزامبي في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.


موعد مباراة الزمالك ضد زيسكو :-

وسوف تقام المباراة بين نادي الزمالك وفريق زيسكو الزامبي في الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الخامسة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الثانية ظهراً بتوقيت دولة المغرب العربي.


التشكيلة المتوقعة لفريق الزمالك في مواجهة زيسكو الزامبي :-

واستقر المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك على التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق زيسكو، وذلك من أجل تحقيق الفوز الثاني للفريق الأبيض في دور المجموعات هذا الموسم، ويأتي التشكيل المتوقع لنادي الزمالك كالتالي :-


حراسة المرمى : محمد ابو جبل.

خط الدفاع : محمود الونش - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي.

خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي - يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو - أشرف بن شرقي.

خط الهجوم : مصطفى محمد.


وتعادل فريق بترو أتليتكو الانجولي مع فريق مازيمبي الكونغولي بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بين الفريقين في انجولا بالأمس، حيث اقترب الفريق الكونغولي من التأهل لدور القادم بعد عدم خسارته حتى الآن في الثلاث مباريات الأولى من دور المجموعات بالرغم من خوضه مباراتين خارج ملعبه.


ويتعرض نادي الزمالك لبعض النتائج السلبية خلال الفترة الأخيرة في بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث تعادل في المباراتين الأخيرتين أمام فريقي الإنتاج وسموحة بنتيجة سلبية، وخسر من فريق طلائع الجيش بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين
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