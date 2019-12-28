التشكيلة المتوقعة لمباراة الزمالك ضد زيسكو الزامبي في دوري أبطال أفريقيا





ويحتل فريق مازيمبي الكونغولي صدارة ترتيب تلك المجموعة بدوري أبطال أفريقيا برصيد 7 نقاط، بينما يحل نادي الزمالك في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، وياتي فريق بترو أتليتكو في المركز الثالث برصيد نقطتين، ويحل فريق زيسكو الزامبي في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.





موعد مباراة الزمالك ضد زيسكو :-



وسوف تقام المباراة بين نادي الزمالك وفريق زيسكو الزامبي في الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الخامسة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الثانية ظهراً بتوقيت دولة المغرب العربي.





التشكيلة المتوقعة لفريق الزمالك في مواجهة زيسكو الزامبي :-



واستقر المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك على التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق زيسكو، وذلك من أجل تحقيق الفوز الثاني للفريق الأبيض في دور المجموعات هذا الموسم، ويأتي التشكيل المتوقع لنادي الزمالك كالتالي :-