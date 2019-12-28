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الأرصاد تعلن طقس اليوم السبت 2019/12/28.. صقيع وشبورة مائية كثيفة

السبت 28/ديسمبر/2019 - 06:20 ص
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أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا بشأن طقس اليوم السبت، الموافق 2019/12/28، لافتة إلى أنه يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للدفء جنوبا نهارا شديد البرودة ليلاً يصل الي حد الصقيع في وسط سيناء.

وقالت الهيئة في بيانها: " كما تظهر السحب المتوسطة والمنخفضة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحاً والرياح أغلبها شمالية غربية تنشط علي السواحل الشمالية".

وعن حالة البحر، فقد أشارت إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين، والرياح شمالية غربية، أما البحر الأحمر، فإن حالته معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح شمالية غربية.

أما درجات الحرارة، فقد جاءت كالتالي:
القاهرة 12 18
شبين الكوم 11 18
طنطا 11 18
دمنهور 11 18
الإسكندرية 11 19
بلطيم 12 17
مطروح 11 18
السلوم 10 17
سيوة 9 17
بورسعيد 12 17
دمياط 12 18
الزقازيق 12 19
الإسماعيلية 12 19
السويس 13 18
العريش 10 18
رفح 10 17
رأس سدر 16 18
نخل 9 16
نويبع 16 19
طابا 15 18
كاترين 2 13
الطور 13 20
شرم الشيخ 16 21
الغردقة 13 23
مرسى علم 13 21
الفيوم 12 19
بني سويف 11 19
المنيا 11 19
أسيوط 9 19
سوهاج 11 20
قنا 10 21
الأقصر 9 21
أسوان 10 21
أبو سمبل 8 21
الوادي الجديد 5 20
شلاتين 16 23
أبو رماد 16 23
حلايب 18 21
رأس حدربة 17 21
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