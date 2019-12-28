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واتساب يوفر ميزة جديدة.. تعرف عليها
السبت 28/ديسمبر/2019 - 05:59 ص
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الفجر
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كشفت تقارير أن الإصدار التجريبي الحديث لتطبيق التراسل الفوري "واتساب" للأجهزة العاملة بنظامي التشغيل آندرويد وiOS، سوف يوفر ميزة جديدة وهي تدمير الرسائل بشكل تلقائي.
وحسب "سكاي نيوز عربية"، فإن الميزة الجديدة توفر في الإصدار 2.19.368 بيتا التجريبي، ويستطيع المستخدمون من خلالها اختيار الوقت الذي تحذف بعده رسائل معينة، كما أنها تساعدهم على توفير مساحة تخزين تستهلكها عادة الدردشات وما يرافقها من صور وفيديوهات.
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