Advertisements
Advertisements
Advertisements

واتساب يوفر ميزة جديدة.. تعرف عليها

السبت 28/ديسمبر/2019 - 05:59 ص
Advertisements
واتساب
واتساب
الفجر
Advertisements
كشفت تقارير أن الإصدار التجريبي الحديث لتطبيق التراسل الفوري "واتساب" للأجهزة العاملة بنظامي التشغيل آندرويد وiOS، سوف يوفر ميزة جديدة وهي تدمير الرسائل بشكل تلقائي.

وحسب "سكاي نيوز عربية"، فإن الميزة الجديدة توفر في الإصدار 2.19.368 بيتا التجريبي، ويستطيع المستخدمون من خلالها اختيار الوقت الذي تحذف بعده رسائل معينة، كما أنها تساعدهم على توفير مساحة تخزين تستهلكها عادة الدردشات وما يرافقها من صور وفيديوهات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

واتساب تكنولوجيا أخبار

أخبار تهمك

أخبار الأهلي اليوم الجمعة| تحديد أول الراحلين عن الأحمر.. الكشف عن عقوبة كهربا.. آخر تطورات الصفقة الجديدة

منذ حوالي 9 ساعات

في لقطة مثيرة.. سترلينج يعصي أوامر جوارديولا أمام الجميع (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

درجة الحرارة تصل لـ2.. الأرصاد تعلن طقس اليوم السبت 2019/12/28

منذ حوالي 7 ساعات

ممدوح عباس يهدد مرتضي منصور بملفات خطيرة (صورة)

منذ حوالي 10 ساعات

مجدي عبد الغني يصدم الأهلي ويكشف عن عقوبة كهربا المنتظرة (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

المصري يحرم الزمالك من صفقة نارية

منذ حوالي 12 ساعة

تفاصيل جلسة السعيد ووكيله مع تيجانا.. الزمالك ينهي اتفاقه مع اللاعب مقابل 50 مليون جنيه

منذ حوالي 14 ساعة

عدلي القيعي يسخر من مرتضى منصور

منذ حوالي 18 ساعة

الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس غدا السبت 28 ديسمبر 2019 في مصر.. درجة الحرارة تصل لـ 12 على القاهرة

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يحدد أول الراحلين في يناير

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة.. السبب وراء استبدال صلاح في مباراة ليفربول وليستر سيتي

منذ يوم

صالح جمعة يصدم الزمالك بقرار نهائي

منذ حوالي 3 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم مجانًا| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 11 ساعة

مصدر لـ"الفجر الرياضي" يُفسر غياب صالح جمعة عن مران الأهلي وحقيقة تغريمه

منذ حوالي 8 ساعات

فايلر يوافق على رحيل ثنائي الأهلي في يناير

منذ حوالي 21 ساعة

أخبار الزمالك اليوم الجمعة| شكوى الأهلي واقتراب صفقة كبرى.. والمصري يصدم القلعة البيضاء

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

كيفية الاحتفاظ بسجل الدردشة بعد حظر الأشخاص من "واتسآب"؟

واتساب ستطرح ميزة جديدة لمستخدمى أندرويد.. تعرف عليها!

ميزة جديدة من "واتسآب" لمحبي تبادل الرسائل الصوتية

"جروبات" واتساب تحصل على ميزة جديدة.. تعرف عليها!

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
09:40 م

ممدوح عباس يهدد مرتضي منصور بملفات خطيرة (صورة)

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم مجانًا| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا

08:03 م

الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس غدا السبت 28 ديسمبر 2019 في مصر.. درجة الحرارة تصل لـ 12 على القاهرة

03:37 م

المصري يحرم الزمالك من صفقة نارية

07:26 م

مجدي عبد الغني يصدم الأهلي ويكشف عن عقوبة كهربا المنتظرة (فيديو)

02:29 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status