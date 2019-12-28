واتساب يوفر ميزة جديدة.. تعرف عليها

كشفت تقارير أن الإصدار التجريبي الحديث لتطبيق التراسل الفوري "واتساب" للأجهزة العاملة بنظامي التشغيل آندرويد وiOS، سوف يوفر ميزة جديدة وهي تدمير الرسائل بشكل تلقائي.



