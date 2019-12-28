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الهيئة العامة للترفيه بالسعودية تحسم مسألة احتفالات رأس السنة

السبت 28/ديسمبر/2019 - 05:26 ص
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هيئة الترفيه السعودية
هيئة الترفيه السعودية
الفجر
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نفت الهيئة العامة للترفيه، بالمملكة العربية السعودية، الشائعات التي أثارت جدلا خلال الأيام الماضية، بشأن إقامة احتفالات رأس السنة الميلادية في الرياض.

وقالت الهيئة في بيان لها إنه تم منع الشركة المنظمة للحفل، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها لأنها لم تحصل على ترخيص، وفقا لما أفادت به "سكاي نيوز عربية".

الجدير بالذكر أنه تم تداول إعلان خلال الأيام الماضية قيل إنه لحفل في الرياض بمناسبة رأس السنة الميلادية 2020.
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الكلمات المفتاحية

هيئة الترفيه راس السنة 2020 رأس السنة السعودية

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