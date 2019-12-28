الهيئة العامة للترفيه بالسعودية تحسم مسألة احتفالات رأس السنة

نفت الهيئة العامة للترفيه، بالمملكة العربية السعودية، الشائعات التي أثارت جدلا خلال الأيام الماضية، بشأن إقامة احتفالات رأس السنة الميلادية في الرياض.





وقالت الهيئة في بيان لها إنه تم منع الشركة المنظمة للحفل، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها لأنها لم تحصل على ترخيص، وفقا لما أفادت به "سكاي نيوز عربية".



