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تعرف على سبب رفض حزب النور لقانون يمنع زواج الأطفال

السبت 28/ديسمبر/2019 - 03:12 ص
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أرشيفية
أرشيفية
جرجس ميلاد
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قال النائب محمد صلاح خليفة، عضو اللجنة البرلمانية لحزب النور، أن الحزب طلب رفض قانون "منع زواج الأطفال"، بسبب "سن الزوج"، مؤكدا أن الفتيات يمكن أن يتزوجن قبل ذلك بكثير.

وأوضح "خليفة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة إم بي سي مصر، أن الحزب طلب رأي الأزهر، لتحديد سن الزواج، ومن ثم تعديل القانون بما يصل إليه الأزهر من رأي سديد، مؤكدا أن الفتيات والشباب يبلغوا قبل سن الـ18 عام.

وتابع: "موضوع تحديد سن الزواج عميق جدًا، وأن السن المنصوص عليه دستوريا 18 عاما لكن الأزمة الكبيرة عندنا في المسئولية الجنائية وشفنا موضوع راجح والبنا فهم بالغون".

وكشف أنه يرى أن يتم تعديل القانون بما يسمح بزواج الفتيات بعمر 15، قائلا: "الأزهر مسئول دستوريا لتحديد سن الزواج شرعيا، وأنا ما أعلمه أن مسألة البلوغ 15 سنة وهو رأي الفقهاء بالإجماع إحنا عايزيزن نعود للأزهر ونستفيته لسن البلوغ في الإسلام وتحديد سن الزواج".
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منع زواج الأطفال زواج القاصرات حزب النور الأزهر الـ8 آلف

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