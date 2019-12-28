تكريم هاني البحيري بمستشفى ٥٧٣٥٧ ضمن فعاليات اليوم العالمي للتطوع

















احتفلت مستشفى الأطفال ٥٧٣٥٧ باليوم العالمي للتطوع أمس بمقر المستشفى وقد تم تكريم عدد كبير من المتطوعين على رأسهم مصمم الأزياء المصري العالمي هاني البحيري، الذى ساهم بعشر فساتين لفتيات المستشفى والذي تم شفاءهن بنسبة ٨٠٪؜ .وقدم البحيري، تصميمًا باللون الوردى المميز لهن ووعد بأنه مسئول عن فساتين هؤلاء الأطفال المحاربات لهذا المرض حتى فساتين زفافهنوبعد تسليم التكريم اكد البحيرى ان شعور تكريمه اليوم والترحاب الذى رآه أسعده اكثر من نجاح عرض أزياءه الذى أقيم قبلها بيوم واحد ؛ وعبر عن سعادته البالغة عند رؤيه سعادة البنات بعد ارتداء تصميماته وانه سعيد بوجوده وكونه من المتطوعين فى المستشفى من اول يوم فى إنشاءها.وطلب البحيري من كل المصريين التبرع والتطوع فى استمرار واستكمال هذا الصرح العظيم الذى يعالج اولادنا ووصفه بمبنى "الحب والرحمة".وعقب مصمم الأزياء العالمي، على ارتداء الفنانة مي عمر ترتدي فستانًا بقيمة 15 مليون دولار مرصع بالألماس الحر، خلال آخر "ديفيلية" له، قائلًا: "سبب ارتفاع الفستان هو المجوهرات التي قامت بإحدى الشركات بوضعها عليه، بتقنية عالية".ولفت "البحيري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الثلاثاء، إلى أنه عمل على تركيب فصوص الألماس لمدة 25 يوما بطريقة يدوية، معقبًا: اتبهدلنا واحنا برنكب فصوص الماس، وبعدما خلعت الفنانة مي عمر الفستان، قام 50 فردًا بخلع الماس من الفستان بتقنية عالية للغاية"