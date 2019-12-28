بين الأمراء والرؤساء.. تعرف على أبرز الوجوه التي رحلت خلال 2019 (صور)

شهد عام 2019 الذي قارب على الانتهاء، العديد من حالة الوفاة، كان أبرزها وفيات الرؤساء والأمراء، فمن الإمارات إلى المملكة العربية السعودية إلى الجزائر، حيث رحل العديد من الأمراء، فضلا عن الرؤساء، وإحدى الأميرات.

وترصد "الفجر" خلال السطور التالية أبرز وفيات الرؤساء والأمراء خلال عام 2019

وفاة أمير الإزيديين في العالم مير تحسين بك





وفي مطلع العام 2019 رحل مير تحسين بك في ألمانيا، أثر مرض عضال أصابه منذ فترة طويلة. وهو تحسين سعيد علي بك، أمير الإزيديين في العالم، وولد في 15 آب1933 في قرية باعدرى التابعة لقضاء شيخان.

وفاة الرئيس المخلوع محمد مرسي









وفي شهر يونيو، توفي الرئيس المخلوع محمد مرسي إثر غيابه عن الوعي خلال حضوره جلسة محاكمة في قضية تخابر كان متهما فيها. ووقع مرسي مغشياً عليه أمام المحكمة ونقل إلى المستشفى حيث توفي عن عمر ناهز 68 عاما.

وفاة فرناندو دي لا روا









وهو الرئيس الأرجنتيني الأسبق، أعلن عن وفاته في 9 يوليو عن عمر 81 عاما. تولى "دي لا روا" الرئاسة في الفترة من ديسمبر 1999 وحتى ديسمبر 2001 عندما استقال من المنصب في ذروة أزمة اقتصادية وسياسية. استقال "دي لا روا" وسط احتجاجات غاضبة أمام القصر الرئاسي، وغادر القصر بمروحية في العشرين من ديسمبر بعد تقديم استقالته.

وفاة شقيق الملك سلمان بن عبد العزيز





في ٢٨ يوليو توفي الأمير بندر بن عبد العزيز وهو شقيق الملك سلمان بن عبد العزيز، ووالد الأمير فيصل بن بندر، أمير منطقة الرياض". وكان الأمير "بندر" هو الابن العاشر من أبناء الملك عبد العزيز آل سعود، ولم يتقلد أي منصب رسمي في الدولة.

رحيل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي









وعن عمر يزيد عن 92 عاما رحل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي ، في يوليو، أثناء تواجده في السلطة، بعد أزمة صحية طارئة. ويعد "السبسي" هو الرئيس الخامس في تاريخ الجمهورية التونسية للفترة من 31 ديسمبر 2014 إلى 25 يوليو 2019. ترأس حزب نداء تونس. تقلّد العديد من المناصب الوزارية في عهد الحبيب بورقيبة، ثم عاد للساحة السياسية بعد الثورة.

وفاة الأميرة دينا عبد الحميد











أعلن عن وفاتها الديوان الملكي الأردني في 21 أغسطس، وهي أولى زوجات الملك الراحل حسين بن طلال ووالدة ابنته الأميرة عالية. ورحلت الأميرة دينا عن عمر (89 عاما)، وكانت ملكة الأردن السابقة بين (1955- 1957)، وهي أميرة هاشمية، مولودة في القاهرة عام 1929.

وفاة الرئيس التونسي الأسبق بن علي











في 19 سبتمبر توفي الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، عن عمر ناهز الـ 83 عاماً. وتوفي "بن علي" في السعودية بعد فراره لها بعد اندلاع الثورة التونسية في 14 يناير 2011.

مقتل عبد العزيز الفغم











رحل الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبد العزيز في 28 سبتمبر، قتلاً أثناء زيارته صديقا له ، و"فوجئ بشخص مسلح كان على خلاف سابق معه يقتحم المنزل ويطلق عليه النار ويقتله بدون مقدمات. والتحق "الفغم" بكلية الملك خالد العسكرية مع بداية عام 1410هـ وتخرج منها بنهاية عام 1412 وعيّن باللواء الخاص وتم نقل خدماته إلى الحرس الملكي بعد دمجه مع اللواء الخاص.

رحيل الرئيس السابق جاك شيراك











وفي شهر سبتمبر رحل الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك، عن عمر (86) عاماً، بعد معاناة في سنوات حياته الأخيرة مع المرض. وولد شيراك في العام 1932 في مدينة باريس لأسرة ميسورة الحال، وتلقى تعليمه الجامعي في كل من معهد العلوم السياسية في باريس وفي جامعة هارفرد العريقة في نيويورك.

وفاة الشيخ سلطان بن زايد











توفي الشيخ سلطان بن زايد في شهر نوفمبر وتحديدا بتاريخ 18، حيث أعلنت الإمارات عن وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، وهو أخو رئيس البلاد، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، عن عمر يناهز 64 عاما. وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة في البيان "الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم" الاثنين.



وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود











في 2 ديسمبر، توفي الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود، الأخ غير الشقيق للعاهل السعودي الملك سلمان، عن عمر ناهز 88 عاما. وكان الأمير متعب أحد أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود وولد عام 1931، كما كان عضواً من أعضاء هيئة البيعة، وشغل عدة مناصب وزارية حتى عام 2009، حيث قدم حينها استقالته من وزارة الشؤون البلدية والقروية.

رحيل الفريق أحمد قايد صالح







