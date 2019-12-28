Advertisements
Advertisements
Advertisements

بين الأمراء والرؤساء.. تعرف على أبرز الوجوه التي رحلت خلال 2019 (صور)

السبت 28/ديسمبر/2019 - 01:24 ص
Advertisements
الباجي قايد السبسي
الباجي قايد السبسي
محمد سمير
Advertisements
شهد عام 2019 الذي قارب على الانتهاء، العديد من حالة الوفاة، كان أبرزها وفيات الرؤساء والأمراء، فمن الإمارات إلى المملكة العربية السعودية إلى الجزائر، حيث رحل العديد من الأمراء، فضلا عن الرؤساء، وإحدى الأميرات.

وترصد "الفجر" خلال السطور التالية أبرز وفيات الرؤساء والأمراء خلال عام 2019

وفاة أمير الإزيديين في العالم مير تحسين بك

بين الأمراء والرؤساء.. تعرف على أبرز الوجوه التي رحلت خلال 2019 (صور)

وفي مطلع العام 2019 رحل مير تحسين بك في ألمانيا، أثر مرض عضال أصابه منذ فترة طويلة.
وهو تحسين سعيد علي بك، أمير الإزيديين في العالم، وولد في 15 آب1933 في قرية باعدرى التابعة لقضاء شيخان.

وفاة الرئيس المخلوع محمد مرسي 

بين الأمراء والرؤساء.. تعرف على أبرز الوجوه التي رحلت خلال 2019 (صور)


وفي شهر يونيو، توفي الرئيس المخلوع محمد مرسي إثر غيابه عن الوعي خلال حضوره جلسة محاكمة في قضية تخابر كان متهما فيها.
ووقع مرسي مغشياً عليه أمام المحكمة ونقل إلى المستشفى حيث توفي عن عمر ناهز 68 عاما.

وفاة فرناندو دي لا روا 

بين الأمراء والرؤساء.. تعرف على أبرز الوجوه التي رحلت خلال 2019 (صور)


وهو الرئيس الأرجنتيني الأسبق، أعلن عن وفاته في 9 يوليو عن عمر 81 عاما.
تولى "دي لا روا" الرئاسة في الفترة من ديسمبر 1999 وحتى ديسمبر 2001 عندما استقال من المنصب في ذروة أزمة اقتصادية وسياسية.
استقال "دي لا روا" وسط احتجاجات غاضبة أمام القصر الرئاسي، وغادر القصر بمروحية في العشرين من ديسمبر بعد تقديم استقالته.

وفاة شقيق الملك سلمان بن عبد العزيز

بين الأمراء والرؤساء.. تعرف على أبرز الوجوه التي رحلت خلال 2019 (صور)

في ٢٨ يوليو توفي الأمير بندر بن عبد العزيز وهو شقيق الملك سلمان بن عبد العزيز، ووالد الأمير فيصل بن بندر، أمير منطقة الرياض".
وكان الأمير "بندر" هو الابن العاشر من أبناء الملك عبد العزيز آل سعود، ولم يتقلد أي منصب رسمي في الدولة.

رحيل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي

بين الأمراء والرؤساء.. تعرف على أبرز الوجوه التي رحلت خلال 2019 (صور)


وعن عمر يزيد عن 92 عاما رحل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي ، في يوليو، أثناء تواجده في السلطة، بعد أزمة صحية طارئة.
ويعد "السبسي" هو الرئيس الخامس في تاريخ الجمهورية التونسية للفترة من 31 ديسمبر 2014 إلى 25 يوليو 2019. ترأس حزب نداء تونس. تقلّد العديد من المناصب الوزارية في عهد الحبيب بورقيبة، ثم عاد للساحة السياسية بعد الثورة.

وفاة الأميرة دينا عبد الحميد

بين الأمراء والرؤساء.. تعرف على أبرز الوجوه التي رحلت خلال 2019 (صور)



أعلن عن وفاتها الديوان الملكي الأردني في 21 أغسطس، وهي أولى زوجات الملك الراحل حسين بن طلال ووالدة ابنته الأميرة عالية.
ورحلت الأميرة دينا عن عمر (89 عاما)، وكانت ملكة الأردن السابقة بين (1955- 1957)، وهي أميرة هاشمية، مولودة في القاهرة عام 1929.

وفاة الرئيس التونسي الأسبق بن علي

بين الأمراء والرؤساء.. تعرف على أبرز الوجوه التي رحلت خلال 2019 (صور)



في 19 سبتمبر توفي الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، عن عمر ناهز الـ 83 عاماً. 
وتوفي "بن علي" في السعودية بعد فراره لها بعد اندلاع الثورة التونسية في 14 يناير 2011. 

مقتل عبد العزيز الفغم

بين الأمراء والرؤساء.. تعرف على أبرز الوجوه التي رحلت خلال 2019 (صور)



رحل الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبد العزيز في 28 سبتمبر، قتلاً أثناء زيارته صديقا له ، و"فوجئ بشخص مسلح كان على خلاف سابق معه يقتحم المنزل ويطلق عليه النار ويقتله بدون مقدمات.
والتحق "الفغم" بكلية الملك خالد العسكرية مع بداية عام 1410هـ وتخرج منها بنهاية عام 1412 وعيّن باللواء الخاص وتم نقل خدماته إلى الحرس الملكي بعد دمجه مع اللواء الخاص.

رحيل الرئيس السابق جاك شيراك

بين الأمراء والرؤساء.. تعرف على أبرز الوجوه التي رحلت خلال 2019 (صور)



وفي شهر سبتمبر رحل الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك، عن عمر (86) عاماً، بعد معاناة في سنوات حياته الأخيرة مع المرض.
وولد شيراك في العام 1932 في مدينة باريس لأسرة ميسورة الحال، وتلقى تعليمه الجامعي في كل من معهد العلوم السياسية في باريس وفي جامعة هارفرد العريقة في نيويورك.

وفاة الشيخ سلطان بن زايد

بين الأمراء والرؤساء.. تعرف على أبرز الوجوه التي رحلت خلال 2019 (صور)



توفي الشيخ سلطان بن زايد في شهر نوفمبر وتحديدا بتاريخ 18، حيث أعلنت الإمارات عن وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، وهو أخو رئيس البلاد، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، عن عمر يناهز 64 عاما.
وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة في البيان "الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم" الاثنين. 


وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود

بين الأمراء والرؤساء.. تعرف على أبرز الوجوه التي رحلت خلال 2019 (صور)



في 2 ديسمبر، توفي الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود، الأخ غير الشقيق للعاهل السعودي الملك سلمان، عن عمر ناهز 88 عاما.
وكان الأمير متعب أحد أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود وولد عام 1931، كما كان عضواً من أعضاء هيئة البيعة، وشغل عدة مناصب وزارية حتى عام 2009، حيث قدم حينها استقالته من وزارة الشؤون البلدية والقروية.

رحيل الفريق أحمد قايد صالح

بين الأمراء والرؤساء.. تعرف على أبرز الوجوه التي رحلت خلال 2019 (صور)



في 23 ديسمبر رحل رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، وهو أحد أعمدة السلطة في الجزائر منذ 1962.
والفريق قايد صالح كان الرجل القوي في الجزائر منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في أبريل تحت ضغط التظاهرات، وحكم البلاد فعليا حتى انتخاب عبد المجيد تبون رئيسا في 12 ديسمبر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

راحلون رئيس اركان الجيش الجزائري رؤساء حصاد عام 2019 حصاد 2019 الموت السعودية السبسي احمد قايد صالح أمراء السعودية أمراء أحمد قايد

أخبار تهمك

عدلي القيعي يسخر من مرتضى منصور

منذ حوالي 13 ساعة

في لقطة مثيرة.. سترلينج يعصي أوامر جوارديولا أمام الجميع (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم مجانًا| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

مصدر لـ"الفجر الرياضي" يُفسر غياب صالح جمعة عن مران الأهلي وحقيقة تغريمه

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. انفجار في مصنع طائرات بالولايات المتحدة ووقوع مصابين

منذ أقل من ساعتين

المصري يحرم الزمالك من صفقة نارية

منذ حوالي 7 ساعات

الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس غدا السبت 28 ديسمبر 2019 في مصر.. درجة الحرارة تصل لـ 12 على القاهرة

منذ حوالي 11 ساعة

تفاصيل جلسة السعيد ووكيله مع تيجانا.. الزمالك ينهي اتفاقه مع اللاعب مقابل 50 مليون جنيه

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة من مبابي تجاه ليفربول

منذ حوالي 4 ساعات

مجدي عبد الغني يصدم الأهلي ويكشف عن عقوبة كهربا المنتظرة (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

ممدوح عباس يهدد مرتضي منصور بملفات خطيرة (صورة)

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يحدد أول الراحلين في يناير

منذ حوالي 11 ساعة

أخبار الزمالك اليوم الجمعة| شكوى الأهلي واقتراب صفقة كبرى.. والمصري يصدم القلعة البيضاء

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يوافق على رحيل ثنائي الأهلي في يناير

منذ حوالي 16 ساعة

أخبار الأهلي اليوم الجمعة| تحديد أول الراحلين عن الأحمر.. الكشف عن عقوبة كهربا.. آخر تطورات الصفقة الجديدة

منذ حوالي 5 ساعات

ميسي يأمر برشلونة بإيقاف المفاوضات مع هذا اللاعب

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

3 قرارات عاجلة لـ "خادم الحرمين" من قلب قصر قرطاج في تونس

"ودع شعبه بعيد استقلال تونس".. مفارقات حول وفاة "السبسي"

تأجيل احتفالات الإسكندرية بعيدها القومي حدادًا على وفاة الرئيس التونسي

قائمة الملوك والأمراء والرؤساء المشاركين في جنازة السبسي

وصول منصور بن متعب وتركي بن محمد إلى تونس للمشاركة بتشييع جثمان السبسي

تونس تشيع جثمان رئيسها الراحل إلى مثواه الأخير

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
09:40 م

ممدوح عباس يهدد مرتضي منصور بملفات خطيرة (صورة)

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم مجانًا| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا

08:03 م

المصري يحرم الزمالك من صفقة نارية

07:26 م

تفاصيل جلسة السعيد ووكيله مع تيجانا.. الزمالك ينهي اتفاقه مع اللاعب مقابل 50 مليون جنيه

05:25 م

الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس غدا السبت 28 ديسمبر 2019 في مصر.. درجة الحرارة تصل لـ 12 على القاهرة

03:37 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status