هل يخون نجم يوفنتوس فريقه من أجل ريال مدريد

أثار اجتماع الفرنسي زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد الاسباني، مع نجم يوفنتوس الإيطالي، البوسني ميراليم بيانيتش في دبي، الشكوك أثناء قضاء عطلتهما الشتوية.

وفقاً لصحيفة توتو سبورت، قام أحد الأشخاص بالتقاط صورة تجمع الثنائي في أحد الشواطئ في دبي، وظهرا وهما مبتسمان.





وخسر بيانيتش مع يوفنتوس في آخر مباراة له قبل العطلة، والتي كانت أمام لاتسيو 1-3، لحساب كأس السوبر الإيطالي.

ولا يختلف الحال كثيراً بالنسبة لزيدان، حيث فقد فريقه ريال مدريد صدارة "الليغا" بعد تعادله المُخيب قبل العطلة مع أتلتيك بلباو على ملعب سانتياغو بيرنابيو.