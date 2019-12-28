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الإسماعيلي ضد الاتحاد السكندري.. تصريح قوي من باهر المحمدي

السبت 28/ديسمبر/2019 - 01:01 ص
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بوابة الفجر
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أكد مدافع الإسماعيلي المصري، باهر المحمدي، أن الاتحاد السكندري فريق كبير وقوي، ويجمع بين صفوفه عناصر مميزة.



يلتقي الإسماعيلي مع الاتحاد، غداً السبت، في ذهاب دور 8 بكأس الملك محمد السادس للأندية.



وقال باهر المحمدي في مؤتمر صحافي عقد اليوم الجمعة: "تعرضنا لهزيمة من الاتحاد 0-3 في الدوري المصري، اللاعبون يتطلعون لتعويضها ورد الاعتبار بالبطولة العربية، على الرغم من قوة المنافس وإقامة المباراة وسط جماهيره".



وأضاف: "عقدت جلسة مع اللاعبين من أجل طي صفحة الدوري المحلي، والتركيز على استعادة النتائج الإيجابية المميزة بالبطولة العربية، وإعادة البسمة لجماهيرنا التي نعلم مدى حزنها بعد التعثر الأخير بمسابقة الدوري".



وأوضح: "درسنا المنافس بشكل جيد، وأرى أن الخروج بشباك نظيفة من الإسكندرية سيسهل من مهمتنا في لقاء الإياب، من أجل حسم التأهل للدور نصف النهائي بالبطولة العربية".
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الكلمات المفتاحية

باهر المحمدي الدوري المصري البطولة العربية الاسماعيلي

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