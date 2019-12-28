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رسالة "أديب" لـ"صلاح".. وأحداث ليبيا.. أبرز أخبار توك شو الجمعة
السبت 28/ديسمبر/2019 - 03:42 ص
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جرجس ميلاد
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تناولت برامج "التوك شو" مساء الجمعة، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
بمخطط لميدان السيدة عائشة.. مصري يفوز ببرونزية أفضل مشروع بالعالم (فيديو)
قال الدكتور حسام البرمبلي، أستاذ العمارة والحفاظ العراني في كلية الهندسة جامعة عين شمس، والمتخصص في مجال الصيانة، إنه حاصل على برونزية أفضل مشرع في العالم بمخطط لتطوير ميدان السيدة عائشة، مؤكدًا أن هذه الجائزة لمصر وليس لشخصه فقط.
برلماني: 97% من مخالفي البناء لم يذهبوا لتقنين أوضاعهم (فيديو)
وكشف النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، أن 97% من مخالفي البناء لم يذهبوا لتقنين أوضاعهم، وهو أمر متوقع، مشيرا إلى أن هناك شروط صعبة عرقلت القانون.
سفير الصين في القاهرة يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة الإيجور (فيديو)
وجدد لياو لي تشيانج، سفير الصين في مصر، تأكيده أن منطقة الإيغور تعاني منذ تسعينات القرن الماضي من مشكلة الإرهاب، لافتا إلى أن هناك تنظيم إرهابي يسمى حركة تركستان الشرقية الإسلامية، والذي تم تنظيمه من قبل الأمم المتحدة كمنظمة إرهابية.
راتب 2000 دولار.. تركيا تجند مقاتلين في سوريا لنقلهم إلى ليبيا
كما كشف العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن ما أعلنته مراكز حقوقية سورية بشأن تجنيد تركيا مقاتلين في سوريا لنقلهم إلى ليبيا براتب 2000 دولار شهريا، يعكس النهج التركي ويكشف سيناريو التحركات التركية في سوريا، وليبيا.
الجيش الليبي: نبعد 2.5 كم عن قلب العاصمة طرابلس (فيديو)
وصرح اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة الليبية، أن الوضع في ليبيا يسير وفق للخطة التي تم وضعها للتقدم نحو طرابلس، مؤكدا أنهم سيطروا على أهداف ممتازة حول طرابلس، ومنهم طريق مطار طرابلس.
عالمة فلك تقدم إرشادات للعام الجديد (فيديو)
وقدمت عالمة الفلك والأبراج جنا عطايا، مجموعة إرشادات لعام 2020، قائلة إن هناك ما يسمى بـ"التوكيدات" لعلم الطاقة، متابعة: "دايمًا بقول لنفسي أنا أستحق أعيش بسلام، حقي في الحياة أعيش بسلام داخلي، والحصول على ما أريد بأسهل وأيسر الطرق".
المتحف الكبير: الانتهاء من ترميم وصيانة 46 ألف قطعة آثرية (فيديو)
وأعلن الدكتور عيسى زيدان، مدير الشئون التنفيذية للترميم ونقل الآثار للمتحف المصري الكبير، إن العمل في المتحف المصري الكبير يسير بشكل جيد جدًا، وأكثر من رائع، في كل الأعمال سواء الأعمال الآثرية أو الأعمال الإنشائية.
بعد الهجوم عليه.. أديب لـ محمد صلاح: "متزعلش" (فيديو)
كما علق الإعلامي عمرو أديب، على الهجوم الذي تعرض له محمد صلاح بسبب صورته هو زوجته وابنته مع شجرة الكريسماس، قائلا: "اللي اتعمل في محمد صلاح محصلش قبل كده، ده زوجته محجبة وابنته اسمها مكة".
بمخطط لميدان السيدة عائشة.. مصري يفوز ببرونزية أفضل مشروع بالعالم (فيديو)
قال الدكتور حسام البرمبلي، أستاذ العمارة والحفاظ العراني في كلية الهندسة جامعة عين شمس، والمتخصص في مجال الصيانة، إنه حاصل على برونزية أفضل مشرع في العالم بمخطط لتطوير ميدان السيدة عائشة، مؤكدًا أن هذه الجائزة لمصر وليس لشخصه فقط.
برلماني: 97% من مخالفي البناء لم يذهبوا لتقنين أوضاعهم (فيديو)
وكشف النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، أن 97% من مخالفي البناء لم يذهبوا لتقنين أوضاعهم، وهو أمر متوقع، مشيرا إلى أن هناك شروط صعبة عرقلت القانون.
سفير الصين في القاهرة يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة الإيجور (فيديو)
وجدد لياو لي تشيانج، سفير الصين في مصر، تأكيده أن منطقة الإيغور تعاني منذ تسعينات القرن الماضي من مشكلة الإرهاب، لافتا إلى أن هناك تنظيم إرهابي يسمى حركة تركستان الشرقية الإسلامية، والذي تم تنظيمه من قبل الأمم المتحدة كمنظمة إرهابية.
راتب 2000 دولار.. تركيا تجند مقاتلين في سوريا لنقلهم إلى ليبيا
كما كشف العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن ما أعلنته مراكز حقوقية سورية بشأن تجنيد تركيا مقاتلين في سوريا لنقلهم إلى ليبيا براتب 2000 دولار شهريا، يعكس النهج التركي ويكشف سيناريو التحركات التركية في سوريا، وليبيا.
الجيش الليبي: نبعد 2.5 كم عن قلب العاصمة طرابلس (فيديو)
وصرح اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة الليبية، أن الوضع في ليبيا يسير وفق للخطة التي تم وضعها للتقدم نحو طرابلس، مؤكدا أنهم سيطروا على أهداف ممتازة حول طرابلس، ومنهم طريق مطار طرابلس.
عالمة فلك تقدم إرشادات للعام الجديد (فيديو)
وقدمت عالمة الفلك والأبراج جنا عطايا، مجموعة إرشادات لعام 2020، قائلة إن هناك ما يسمى بـ"التوكيدات" لعلم الطاقة، متابعة: "دايمًا بقول لنفسي أنا أستحق أعيش بسلام، حقي في الحياة أعيش بسلام داخلي، والحصول على ما أريد بأسهل وأيسر الطرق".
المتحف الكبير: الانتهاء من ترميم وصيانة 46 ألف قطعة آثرية (فيديو)
وأعلن الدكتور عيسى زيدان، مدير الشئون التنفيذية للترميم ونقل الآثار للمتحف المصري الكبير، إن العمل في المتحف المصري الكبير يسير بشكل جيد جدًا، وأكثر من رائع، في كل الأعمال سواء الأعمال الآثرية أو الأعمال الإنشائية.
بعد الهجوم عليه.. أديب لـ محمد صلاح: "متزعلش" (فيديو)
كما علق الإعلامي عمرو أديب، على الهجوم الذي تعرض له محمد صلاح بسبب صورته هو زوجته وابنته مع شجرة الكريسماس، قائلا: "اللي اتعمل في محمد صلاح محصلش قبل كده، ده زوجته محجبة وابنته اسمها مكة".
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