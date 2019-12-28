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أسعار الذهب تستقر اليوم السبت 28-12-2019 بعد ارتفاعات بقيمة 15 جنيها للجرام في تعاملات الأسبوع الماضي

السبت 28/ديسمبر/2019 - 12:15 ص
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بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات الصباحية اليوم السبت 28-12-2019، بعد الارتفاعات القوية التى شهدتها خلال تعاملات الأسبوع الماضي وحتى الأمس الجمعه.



وكانت أسعار الذهب المحلية شهدت ارتفاعات بقيمة 15 جنيه خلال تعاملات الاسبوع الماضي، مع ارتفاع سعر الأوقية العالمية نتيجة اقبال المستثمرون على شراء الذهب.

 أسعار الذهب  اليوم السبت 28-12-2019
وبلغت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم السبت 28-12-2019 نحو 576 جنيه لجرام "عيار 18"، وسجل سعر جرام "عيار 24" نحو 772 جنيه، وحقق سعر جرام "عيار 21" نحو 675 جنيه للجرام، وبلغ سعر الجنيه الذهب 5400 جنيه.



اسباب ارتفاع اسعار الذهب:
وأوضح ناجب فرج عضو شعبة الذهب ، أن تلك الأرتفاعات بسب صعود سعر الذهب العالمي بقيمة 15 دولار ليتخطي سعر الأوقية نحو 1515 دولار، وهو أعلي مستوي يسجلة منذ شهرين..

اسعار الذهب العالمية :

ارتفعت أسعار الذهب على نحو طفيف إلى أعلى مستوياتها في نحو شهرين يوم الجمعة، وتتجه صوب تسجيل أفضل أداء أسبوعي في أكثر من أربعة أشهر، في الوقت الذي تراجع فيه الدولار عالميا، ويتحوط فيه المستثمرون من المخاطر قبيل نهاية العام

وبلغ الذهب في المعاملات الفورية أعلى مستوياته منذ الرابع من نوفمبر عند 1513.88 دولار للأوقية وصعد 0.1 % إلى 1512.81 دولار للأوقية ..
وفي الأسبوع، ربح الذهب ما يزيد عن 2% مسجلا أفضل أداء منذ أوائل أغسطس.
وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 %ة إلى 1517.60 دولار للأوقية.
ويمضي الذهب على مسار تحقيق أفضل أداء سنوي منذ 2010، إذ ربح نحو 18 بالمئة منذ بداية العام الجاري، بفضل حرب التجارة المستمرة منذ 17 شهرا بين أكبر اقتصادين في العالم.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.2 بالمئة إلى 17.85 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 950.50 دولار. ويتجه المعدنان لتحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ أواخر أغسطس
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