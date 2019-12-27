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المسماري: لا يفصلنا عن الأحياء الرئيسية لطرابلس سوى 300 متر

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 11:47 م
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اللواء المسماري
اللواء المسماري
الفجر
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صرح المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، مساء اليوم الجمعة، بأنه لا يفصل قوات الجيش الليبي عن الأحياء الرئيسية للعاصمة طرابلس، إلا مسافة لا تتجاوز 300 متر فقط".

وقال اللواء أحمد المسماري: إن "الجيش الليبي يتقدم في عدة محاور بطرابلس، وحقق إنجازات كبيرة"، موضحاً أنه "لا يمكن لأي طرف أن ينفي التقدم الذي يحققه الجيش الليبي على الأرض والنجاحات الكبيرة، التي يحققها في عملياته".

وأضاف: "لقد حققنا نجاحات كبيرة خلال الساعات الأخيرة، بعدما اعتمدنا على استراتيجية لإنهاك الميليشيات قبل الدخول للمرحلة الأخيرة من معركة طرابلس، والمسلحين انسحبوا بشكل كبير إلى داخل طرابلس".

وتابع اللواء المسماري، قائلا: "لن تنتهي المعركة إلا في قلب طرابلس، وجميع الليبيين يدعمون الجيش الليبي ضد الميليشيات الإرهابية"، مستطرداً "القوات الجوية تشارك في العمليات العسكرية وتحقق نجاحات كبيرة".

وحول احتمالية تدخل تركيا في العمليات الجارية، قال المسماري: "المعركة مع أنقرة تصب في خانة واحدة، إما النصر أو الشهادة".

وكان اللواء المسماري، قد أدلى بتصريحات عديدة مساء اليوم، أعلن فيها عما أطلق عليه "تطورات مفاجئة لكل الليبيين خلال الساعات المقبلة"، موضحاً أنه "لا توقفات تكتيكية في هذه المرحلة من معركة طرابلس".

كما أكد على أن "الجيش الوطني الليبي سيطر على مناطق استراتيجية في طريق المطار بطرابلس"، مشيراً إلى أن "عشرات الجثث للميليشيات ملقاة على طول الطريق"، وكشف أن "قوات النخبة تستعد لدخول معركة الأحياء الرئيسية في طرابلس".

وكان قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، قد أعلن بدء تحرير طرابلس، خلال مؤتمر صحفي له مساء الخميس الموافق 12 ديسمبر، أنه سيتم استعادة ليبيا من براثن الإرهاب والخونة بفضل الجيش الوطني الليبي.

ودعا "حفتر" قوات الجيش الوطني اليبي للتقدم نحو طرابلس، ومراعاة حرمة المدنيين، مؤكدا أن الجيش اللليبي منتصر لا محالة، داعيا الميليشيات لإلقاء السلاح.

وكان الجيش الليبي، الذي يخوض منذ أكثر من 3 أشهر عمليات عسكرية لتحرير العاصمة طرابلس من المليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية- ، قد أطلق يوم الاثنين الماضي، "المرحلة الحاسمة والأخيرة" من هذه المعارك، بعد أسبوعين من الحشد العسكري، لهذه المواجهة المفصلية.

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الكلمات المفتاحية

طرابلس المسماري الجيش الليبي

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