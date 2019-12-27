Advertisements
Advertisements
Advertisements

الجيش الليبي: مصر سند حقيقي لنا (فيديو)

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 11:51 م
Advertisements
الجيش الليبي
الجيش الليبي
أمنية فوزي
Advertisements
قال اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه بالجيش الوطني الليبي، إن مصر كانت ولا زالت وستبقى الشقيقة الكبرى لـ ليبيا، مؤكدة أن مصر ستبقى رمز مهم للعروبة والاستقرار.

وأكد "المحجوب"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الجمعة، أن أمن ليبيا من أمن مصر، موضحًا أن ليبيا تعني الكثير لمصر على جميع الأصعدة.

وثمن سياسة وموقف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وقوته المعروفة في العالم، ومكانة مصر، وتأثيرها في العالم كله حتى على الدول الكبرى، كما ثمن دعم الشعب المصري للموقف الليبي، متابعًا: "مصر سند حقيقي قادر على حسم الموقف لصالح الشعب الليبي واستقرار ليبيا، ومنع تركيا من التدخل في شؤوننا".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

المحجوب اللواء خالد المحجوب الجيش الليبي

أخبار تهمك

الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس غدا السبت 28 ديسمبر 2019 في مصر.. درجة الحرارة تصل لـ 12 على القاهرة

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة من مبابي تجاه ليفربول

منذ حوالي 3 ساعات

المصري يحرم الزمالك من صفقة نارية

منذ حوالي 6 ساعات

ميسي يأمر برشلونة بإيقاف المفاوضات مع هذا اللاعب

منذ ساعتين

الأهلي يحدد أول الراحلين في يناير

منذ حوالي 10 ساعات

مصدر لـ"الفجر الرياضي" يُفسر غياب صالح جمعة عن مران الأهلي وحقيقة تغريمه

منذ ساعتين

بعد أنباء رحيله للزمالك.. أول تعليق من عبد الله السعيد

منذ حوالي 4 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم مجانًا| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

مجدي عبد الغني يصدم الأهلي ويكشف عن عقوبة كهربا المنتظرة (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

مدير عام آثار الكرنك يوضح حقيقة نقل تماثيل كباش لميدان التحرير

منذ نصف ساعة

تصريح مثير من جوارديولا عقب خسارة مانشستر سيتي أمام وولفرهامبتون

منذ أقل من ساعة

في لقطة مثيرة.. سترلينج يعصي أوامر جوارديولا أمام الجميع (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

ممدوح عباس يهدد مرتضي منصور بملفات خطيرة (صورة)

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار الزمالك اليوم الجمعة| شكوى الأهلي واقتراب صفقة كبرى.. والمصري يصدم القلعة البيضاء

منذ ساعتين و 9 دقيقة

أخبار الأهلي اليوم الجمعة| تحديد أول الراحلين عن الأحمر.. الكشف عن عقوبة كهربا.. آخر تطورات الصفقة الجديدة

منذ حوالي 3 ساعات

تفاصيل جلسة السعيد ووكيله مع تيجانا.. الزمالك ينهي اتفاقه مع اللاعب مقابل 50 مليون جنيه

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

"السيسي" لـ"ميركل": مصر تدعم مكافحة الإرهاب بليبيا.. وتحترم خيارات الشعب السوداني

الجيش الوطني يكشف عن 2 مليار دولار صرفت لتنظيم الإخوان من أموال ليبيا

قيادي بالجيش الليبي: الإخوان خسروا معركتهم في مصر وليبيا والسودان

تعرف على آخر نتائج عملية تحرير طرابلس (فيديو)

الجيش الليبي يحبط محاولة هجوم للمليشيات على مدينة ترهونة

الجيش الليبي: أردوغان لديه أوهام للسيطرة على ثروات البلاد

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
09:40 م

ممدوح عباس يهدد مرتضي منصور بملفات خطيرة (صورة)

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم مجانًا| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا

08:03 م

مصدر لـ"الفجر الرياضي" يُفسر غياب صالح جمعة عن مران الأهلي وحقيقة تغريمه

11:12 م

المصري يحرم الزمالك من صفقة نارية

07:26 م

تفاصيل جلسة السعيد ووكيله مع تيجانا.. الزمالك ينهي اتفاقه مع اللاعب مقابل 50 مليون جنيه

05:25 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status