الجيش الليبي: مصر سند حقيقي لنا (فيديو)

قال اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه بالجيش الوطني الليبي، إن مصر كانت ولا زالت وستبقى الشقيقة الكبرى لـ ليبيا، مؤكدة أن مصر ستبقى رمز مهم للعروبة والاستقرار.



وأكد "المحجوب"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الجمعة، أن أمن ليبيا من أمن مصر، موضحًا أن ليبيا تعني الكثير لمصر على جميع الأصعدة.



وثمن سياسة وموقف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وقوته المعروفة في العالم، ومكانة مصر، وتأثيرها في العالم كله حتى على الدول الكبرى، كما ثمن دعم الشعب المصري للموقف الليبي، متابعًا: "مصر سند حقيقي قادر على حسم الموقف لصالح الشعب الليبي واستقرار ليبيا، ومنع تركيا من التدخل في شؤوننا".

