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كيف سيكون تشكيل ميلان بعد التعاقد مع إبراهيموفيتش ؟

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 11:40 م
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إبراهيموفيتش
إبراهيموفيتش
أحمد عصام
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أعلن نادي اي سي ميلان الإيطالي تعاقده مع المهاجم المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش لاعب فريق لوس أنجلوس جالاسكي الأمريكي السابق خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير القادم.

ويعد اللاعب السويدي إضافة قوية لهجوم ميلان في الفترة المقبلة خاصة بعد تراجع أداء الفريق الهجومي في المباريات الماضية، وأيضا تراجع مستوى البولندي بياتيك مع ميلان هذا الموسم بعدما سجل الكثير من الأهداف في الموسم الماضي.

وتعاقد ميلان مع زلاتان لمدة 6 اشهر مع وجود بند احقية التجديد لموسم اضافي في نهاية الموسم الحالي.

وتأتي التشكيلة المتوقعة لميلان بعد ضم ابراهيموفيتش :-

حراسة المرمى : دوناروما.
خط الدفاع : أندريا كونتي - موساشيو - رومانيولي - ثيو هيرنانديز.
خط الوسط : إسماعيل بن ناصر - بونافينتورا - كيسي.
في خط الهجوم : إبراهيموفيتش - سوسو - هاكان.

أرقام إبراهيموفيتش مع جلاكسي في 2019 :-
ونجح زلاتان في تسجيل 31 هدفا خلال موسم 2019 مع فريقه السابق في 31 مباراة خاضها مع فريقه، وصنع 8 أهداف لزملائه في الفريق.

وكان اللاعب السويدي قد رحل عن الفريق الأمريكي في الفترة الماضية، وأصبح لاعبا حرا في الميركاتو الشتوي وسوف ينضم لميلان ويلعب بشكل رسمي بداية من اليوم الأول من شهر يناير وذلك لمدة 6 اشهر حتى نهاية الموسم الجاري.

ترتيب ميلان في الدوري الايطالي :-
ويحتل فريق ميلان المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري الايطالي برصيد 21 نقطة.

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