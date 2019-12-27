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المؤشر الرئيسي للبورصة يرتفع 0.3% خلال تعاملات الأسبوع

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 11:20 م
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بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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حققت مؤشرات البورصة خلال تعاملات هذا الأسبوع  أداء متباين، في الوقت الذي جدد فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي دعوتة لقيد شركات الجيش بالبورصة.

 

وارتفع المؤشرالرئيسي للسوق"egx30" بنسبة 0.35%  ليصل إلى مستويات 13884.95 نقطة، وصعد مؤشرالأسهم المتوسطة والصغيرة" egx70" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستويات 529.65 نقطة، بينما شهد المؤشر الأوسع نطاقا " “egx100 تراجعًا بنسبة 0.08% ليصل إلى مستويات 1391.88 نقطة.

6 مليار جنيه إجمالي قيم التداولات في اسبوع :

و بلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 6.0  مليار  جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 948 مليون ورقة منفذة على 66 ألف عملية ،وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 7.9  مليار جنيه و كمية تداول بلغت 552 مليون ورقة منفذة على  87  ألف عملية خلال الاسبوع الماضي.

 

 

تراجع رأس المال السوقى  للأسهم المدرجة في السوق بنحو 1.3 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 700.5 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.2% عن الأسبوع الماضي.%


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