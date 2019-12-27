Advertisements
Advertisements
Advertisements

الرئيس التشيلي: هناك حملة تضليل "عملاقة" حول سوء معاملة الشرطة للمتظاهرين

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 11:43 م
Advertisements
الرئيس التشيلي سبستيان بنييرا
الرئيس التشيلي سبستيان بنييرا
ترجمة - منة الشريف
Advertisements

ظهر على الرئيس التشيلي سبستيان بنييرا، الذي تعرضت حكومته لأعمال شغب بسبب عدم المساواة، موجة جديدة من الغضب، بعد أن زعم "الكثير" من أشرطة الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي عن سوء معاملة الشرطة للمتظاهرين كانت "أخبارًا مزيفة"، وكانت الإضطرابات تثيرها الحكومات الأجنبية.

وقال الرئيس التشيلي، في مقابلة أجريت معه على شبكة "سي إن إن"، إن هناك حملة تضليل "عملاقة" مع مقاطع فيديو تنتشر على "فيسبوك" و"انستجرام" و"تويتر" تم تصويرها خارج تشيلي أو تم تمثيلها بشكل خاطئ، موضحاً أنه "من دون شك كانت هناك بعض المشاركة من قبل الحكومات والمؤسسات الأجنبية".

كما تم عرض تعليقات بنييرا، لأول مرة بواسطة "سي إن إن" في 15 ديسمبر، لكنها اكتسبت شهرة واسعة النطاق يوم الخميس الماضي عندما أصبحت موضوع نقاش حاد.

وألقي باللوم على "بنييرا" من قبل المعارضة السياسية ومنظمات حقوق الإنسان والجماعات الناشطة؛ لفشلها في التصرف بسرعة أكبر في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان، التي ترتكبها قوات الأمن التي تراقب الاحتجاجات منذ أن بدأت بسبب عدم المساواة في 18 أكتوبر.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنها رأت مؤشرات "للتأثير" الروسي على الاضطرابات، "تتخطاها من خلال استخدام وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي".

ومع ذلك، قوبلت إدعاءات "بنييرا" بالغضب من كل من خصومه السياسيين وأعضاء ائتلافه الحاكم "تشيلي فاموس".

وقال عضو مجلس الشيوخ عن حزب التجديد الوطني يمين الوسط مانويل خوسيه أوساندون، لصحيفة "لا تيرسيرا"، إن تشيلي تعيش لحظة حاسمة، هذه التصريحات لا تساعد، بل تنقسم.

وقال سيرجيو ميكو، رئيس معهد حقوق الإنسان في تشيلي الذي استعرض المحتوى على الإنترنت كجزء من التحقيق في تعامل الشرطة مع الاحتجاجات، لمحطة إذاعية محلية إنه بينما شاهدت المجموعة مواد مضللة، فإن "الغالبية العظمى" كانت حقيقية.

وأفاد جورج أبوت، المحامي العام في تشيلي، "في الوقت الحالي الصور التي قمنا بتحليلها، لا تندرج في هذه الفئة (القادمة من الخارج)."

وقال الرئيس التشيلي، أنه لم يعبر عن نفسه "بوضوح كاف"، وإن انتهاكات حقوق الإنسان "يجب إدانتها دائمًا".

وفي الأسبوع الماضي، قدمت الحكومة إلى النيابة العامة تقريرًا قالت إنه تم إرساله إلى وكالة استخباراتها من قبل مصدر لم يكشف عنه قام بتحليل 5 ملايين حساب على مواقع التواصل الاجتماعي على "تويتر" في ذروة الاضطرابات.

وأكدت الحكومة، على أن التقرير أكد أن واحدة من كل خمس تويت حول الاضطرابات تم إنتاجها خارج تشيلي، ومن بين أكثر الروايات نشاطًا كان معجبو ثقافة البوب الكورية في كوريا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

عدم المساواة شغب تشيلي الرئيس التشيلي الاحتجاجات

أخبار تهمك

مجدي عبد الغني يصدم الأهلي ويكشف عن عقوبة كهربا المنتظرة (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

بعد أنباء رحيله للزمالك.. أول تعليق من عبد الله السعيد

منذ حوالي 4 ساعات

في لقطة مثيرة.. سترلينج يعصي أوامر جوارديولا أمام الجميع (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

ممدوح عباس يهدد مرتضي منصور بملفات خطيرة (صورة)

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل جلسة السعيد ووكيله مع تيجانا.. الزمالك ينهي اتفاقه مع اللاعب مقابل 50 مليون جنيه

منذ حوالي 8 ساعات

الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس غدا السبت 28 ديسمبر 2019 في مصر.. درجة الحرارة تصل لـ 12 على القاهرة

منذ حوالي 10 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم مجانًا| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

أخبار الزمالك اليوم الجمعة| شكوى الأهلي واقتراب صفقة كبرى.. والمصري يصدم القلعة البيضاء

منذ ساعتين و 9 دقيقة

مدير عام آثار الكرنك يوضح حقيقة نقل تماثيل كباش لميدان التحرير

منذ نصف ساعة

أخبار الأهلي اليوم الجمعة| تحديد أول الراحلين عن الأحمر.. الكشف عن عقوبة كهربا.. آخر تطورات الصفقة الجديدة

منذ حوالي 3 ساعات

تصريح مثير من جوارديولا عقب خسارة مانشستر سيتي أمام وولفرهامبتون

منذ أقل من ساعة

ميسي يأمر برشلونة بإيقاف المفاوضات مع هذا اللاعب

منذ ساعتين

مفاجأة من مبابي تجاه ليفربول

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يحدد أول الراحلين في يناير

منذ حوالي 10 ساعات

مصدر لـ"الفجر الرياضي" يُفسر غياب صالح جمعة عن مران الأهلي وحقيقة تغريمه

منذ ساعتين

المصري يحرم الزمالك من صفقة نارية

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

لجنة الأمم المتحدة تدين انتهاكات حقوق الإنسان في إيران

إعلان حالة الطوارئ وتوقيف خدمة مترو الأنفاق في تشيلي بسبب الاحتجاجات العنيفة

دوريات للجيش التشيلي في شوارع العاصمة بعد إعلان حالة الطوارئ

الكرملين: "بوتين" ليس لديه خطط لحضور قمة "أبيك" في تشيلي

تشيلي تنسحب كمضيف لقمة التجارة والمناخ

لم يكن له تداعيات كبيرة.. زلزال يضرب تشيلي

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
09:40 م

ممدوح عباس يهدد مرتضي منصور بملفات خطيرة (صورة)

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم مجانًا| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا

08:03 م

مصدر لـ"الفجر الرياضي" يُفسر غياب صالح جمعة عن مران الأهلي وحقيقة تغريمه

11:12 م

المصري يحرم الزمالك من صفقة نارية

07:26 م

تفاصيل جلسة السعيد ووكيله مع تيجانا.. الزمالك ينهي اتفاقه مع اللاعب مقابل 50 مليون جنيه

05:25 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status