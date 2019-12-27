الرئيس التشيلي: هناك حملة تضليل "عملاقة" حول سوء معاملة الشرطة للمتظاهرين





الرئيس التشيلي،

"سي إن إن"

بنييرا،

بنييرا

بنييرا"

عضو مجلس الشيوخ عن حزب التجديد الوطني يمين الوسط

ظهر على الرئيس التشيلي سبستيان بنييرا، الذي تعرضت حكومته لأعمال شغب بسبب عدم المساواة، موجة جديدة من الغضب، بعد أن زعم "الكثير" من أشرطة الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي عن سوء معاملة الشرطة للمتظاهرين كانت "أخبارًا مزيفة"، وكانت الإضطرابات تثيرها الحكومات الأجنبية.وقالفي مقابلة أجريت معه على شبكة، إن هناك حملة تضليل "عملاقة" مع مقاطع فيديو تنتشر على "فيسبوك" و"انستجرام" و"تويتر" تم تصويرها خارج تشيلي أو تم تمثيلها بشكل خاطئ، موضحاً أنه "من دون شك كانت هناك بعض المشاركة من قبل الحكومات والمؤسسات الأجنبية".كما تم عرض تعليقاتلأول مرة بواسطة "سي إن إن" في 15 ديسمبر، لكنها اكتسبت شهرة واسعة النطاق يوم الخميس الماضي عندما أصبحت موضوع نقاش حاد.وألقي باللوم على "" من قبل المعارضة السياسية ومنظمات حقوق الإنسان والجماعات الناشطة؛ لفشلها في التصرف بسرعة أكبر في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان، التي ترتكبها قوات الأمن التي تراقب الاحتجاجات منذ أن بدأت بسبب عدم المساواة في 18 أكتوبر.وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنها رأت مؤشرات "للتأثير" الروسي على الاضطرابات، "تتخطاها من خلال استخدام وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي".ومع ذلك، قوبلت إدعاءات "بالغضب من كل من خصومه السياسيين وأعضاء ائتلافه الحاكم "تشيلي فاموس".وقالمانويل خوسيه أوساندون، لصحيفة "لا تيرسيرا"، إن تشيلي تعيش لحظة حاسمة، هذه التصريحات لا تساعد، بل تنقسم.وقال سيرجيو ميكو، رئيس معهد حقوق الإنسان في تشيلي الذي استعرض المحتوى على الإنترنت كجزء من التحقيق في تعامل الشرطة مع الاحتجاجات، لمحطة إذاعية محلية إنه بينما شاهدت المجموعة مواد مضللة، فإن "الغالبية العظمى" كانت حقيقية.وأفاد جورج أبوت، المحامي العام في تشيلي، "في الوقت الحالي الصور التي قمنا بتحليلها، لا تندرج في هذه الفئة (القادمة من الخارج)."وقال الرئيس التشيلي، أنه لم يعبر عن نفسه "بوضوح كاف"، وإن انتهاكات حقوق الإنسان "يجب إدانتها دائمًا".وفي الأسبوع الماضي، قدمت الحكومة إلى النيابة العامة تقريرًا قالت إنه تم إرساله إلى وكالة استخباراتها من قبل مصدر لم يكشف عنه قام بتحليل 5 ملايين حساب على مواقع التواصل الاجتماعي على "تويتر" في ذروة الاضطرابات.وأكدت الحكومة، على أن التقرير أكد أن واحدة من كل خمس تويت حول الاضطرابات تم إنتاجها خارج تشيلي، ومن بين أكثر الروايات نشاطًا كان معجبو ثقافة البوب الكورية في كوريا.