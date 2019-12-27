اعرف الآن موعد عرض مسلسل التركي الطبيب المعجزة 16 مترجمة عبر قناة فوكس fox التركية ايجي بيست HD وتردد القناة الناقلة





مسلسل الطبيب المعجزة 16

وينتظر عشاق ومحبي مسلسل الطبيب المعجزة موعد الحلقة 16 لمتابعة جميع الأحداث، وذلك عقب الإعلان عن برومو الحلقة التشويقي، وسيتم عرض الحلقة 16 يوم الخميس القادم في الموعد المحدد للمسلسل في الخميس من كل أسبوع.





موعد عرض مسلسل الطبيب المعجزة

ويتم عرض المسلسل التركي الطبيب المعجزة عبر قناة fox التركية التابعة لشبكة "فوكس" الأمريكية، ومع مرور الوقت يزداد البحث أكثر عن تردد القناة الناقلة للمسلسل، وذلك بعد حصد نسبة مشاهدة عالية جدًا سواء داخل تركيا وخارجها، و يتصدر مسلسل الطبيب المعجزة الأعلى مشاهدة كل خميس، واحتل المركز الأول في قائمة المسلسلات الأعلى مشاهدة، وذلك وفقًا لموقع gecce التركي، الخميس الماضي.





أحداث الحلقة 16 من مسلسل الطبيب المعجزة

ويعتبر مسلسل الطبيب المعجزة مقتبس من المسلسل الأمريكي " The Good Doctor"، وتدور أحداث المسلسل عن طفل صغير وُلد مصابًا بالتوحد، وذلك بسبب تعرض أخيه للوفاة وكذلك الأرنب الذى كان يحبه فقرر أن يُصبح طبيبًا لمساعدة الآخرين، ويواجه الطبيب إصابته بالتوحد التي تتسبب له عدة مشاكل في التواصل مع الآخرين.





وعلى الجانب الآخر، يمتلك مهارة غير عادية في التذكر وتشخيص الأمراض، حيث يتعلم الدكتور "علي وفا" كل يوم مهارة من مهارات التواصل، ويتمكن من تشخيص كثير من الحالات مما أكسبه شهرة كبيرة بين الأطباء و المرضى، لتم تعيينه في أحد أكبر المستشفيات أسطنبول كطبيب مساعد.



