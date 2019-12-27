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الزناتي: حفل رأس السنة على مسرح نقابة الصحفيين الجمعة

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 11:20 م
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حسين الزناتي عضو مجلس نقابة الصحفيين
حسين الزناتي عضو مجلس نقابة الصحفيين
ميسون أبو الحسن
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أعلن حسين الزناتي وكيل نقابة الصحفيين للنشاط، عن تنظيم حفل رأس السنة الجديدة على مسرح النقابة، وذلك يوم الجمعة المقبلة، 3 يناير بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

وقال "الزناتي" في بيان له: "يقدم الحفل أوركسترا وزارة الشباب والرياضة، بقيادة المايسترو عزالدين طه، وعدد كبير من مطربؤ ونجوم الأوركسترا".
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نقابة الصحفيين حفل رأس السنة حسين الزناتي الفجر

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