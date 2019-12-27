الزناتي: حفل رأس السنة على مسرح نقابة الصحفيين الجمعة

أعلن حسين الزناتي وكيل نقابة الصحفيين للنشاط، عن تنظيم حفل رأس السنة الجديدة على مسرح النقابة، وذلك يوم الجمعة المقبلة، 3 يناير بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.



وقال "الزناتي" في بيان له: "يقدم الحفل أوركسترا وزارة الشباب والرياضة، بقيادة المايسترو عزالدين طه، وعدد كبير من مطربؤ ونجوم الأوركسترا".