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الزناتي: حفل رأس السنة على مسرح نقابة الصحفيين الجمعة
الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 11:20 م
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ميسون أبو الحسن
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أعلن حسين الزناتي وكيل نقابة الصحفيين للنشاط، عن تنظيم حفل رأس السنة الجديدة على مسرح النقابة، وذلك يوم الجمعة المقبلة، 3 يناير بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.
وقال "الزناتي" في بيان له: "يقدم الحفل أوركسترا وزارة الشباب والرياضة، بقيادة المايسترو عزالدين طه، وعدد كبير من مطربؤ ونجوم الأوركسترا".
وقال "الزناتي" في بيان له: "يقدم الحفل أوركسترا وزارة الشباب والرياضة، بقيادة المايسترو عزالدين طه، وعدد كبير من مطربؤ ونجوم الأوركسترا".
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