Advertisements
Advertisements
Advertisements

الترجي التونسي يكسر رقم الأهلي القياسي

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 11:18 م
Advertisements
الأهلي والترجي
الأهلي والترجي
علي نبوي
Advertisements
انتزع الترجي التونسي رقمًا قياسيًا في بطولة دوري أبطال إفريقيا بعدما أصبح أكثر فريق يحافظ على سجله خاليًا من الخسارة لـ20 مباراة متتالية.

وكان الترجي قد تساوى مع الأهلي المصري قبل مباراة اليوم أمام فيتا كلوب الكونغولي بعدم خسارة كلا الفريقين لـ19 مباراة متتالية في بطولة دوري أبطال إفريقيا، لكن النادي التونسي تفوق اليوم على المارد الأحمر وأصبح أكثر الأندية التي لم تتلقى أي خسارة خلال 20 مباراة.

وتعادل الترجي التونسي على ملعبه مساء اليوم أمام ضيفه فيتا كلوب الكونغولي بدون أهداف في إطار مباريات الجولة الثالثة من دوري المجموعات من البطولة الإفريقية.

وحافظ الترجي على صدارة المجموعة  الرابعة برصيد 7 نقاط فيما يحتل فيتا كلوب المركز الأخير بنقطة وحيدة.


وسيحل الترجي التونسي يوم 10 من يناير المقبل على نظيره فيتا كلوب الكونغولي في إطار الجولة الرابة من دوري أبطال إفريقيا.

ويأمل الترجي حامل اللقب في تحقيق الفوز بالمباراة المقبلة أمام فيتا كلوب من أجل حصد تذكرة العبور للدور المقبل من البطولة الإفريقية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

دوري ابطال افريقيا الترجي التونسي الأهلي والترجي الأهلي

أخبار تهمك

ميسي يأمر برشلونة بإيقاف المفاوضات مع هذا اللاعب

منذ نصف ساعة

في لقطة مثيرة.. سترلينج يعصي أوامر جوارديولا أمام الجميع (فيديو)

منذ ساعة و 26 دقيقة

الأهلي يحدد أول الراحلين في يناير

منذ حوالي 8 ساعات

أقوى تصريحات السيسي عن سد النهضة: مش بنفاجئكم ولا نخوفكم

منذ يومين

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم مجانًا| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

live| بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو في دوري ابطال افريقيا.. yallashoot

الآن

مفاجأة من مبابي تجاه ليفربول

منذ ساعة و 25 دقيقة

تفاصيل جلسة السعيد ووكيله مع تيجانا.. الزمالك ينهي اتفاقه مع اللاعب مقابل 50 مليون جنيه

منذ حوالي 6 ساعات

مجدي عبد الغني يصدم الأهلي ويكشف عن عقوبة كهربا المنتظرة (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

بداية الصدام.. محمد صلاح يصب غضبه على كلوب بعد استبداله (فيديو)

منذ يوم

بعد أنباء رحيله للزمالك.. أول تعليق من عبد الله السعيد

منذ ساعتين و 52 دقيقة

يلا شوت yallakora مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر يلا كورة kora live رابط ماتش الزمالك

الآن

المصري يحرم الزمالك من صفقة نارية

منذ حوالي 4 ساعات

ممدوح عباس يهدد مرتضي منصور بملفات خطيرة (صورة)

منذ ساعتين و 6 دقيقة

الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس غدا السبت 28 ديسمبر 2019 في مصر.. درجة الحرارة تصل لـ 12 على القاهرة

منذ حوالي 8 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الجمعة| تحديد أول الراحلين عن الأحمر.. الكشف عن عقوبة كهربا.. آخر تطورات الصفقة الجديدة

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

موعد مباراة الأهلي وفيتا كلوب بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

دوري ابطال افريقيا.. اعرف موعد مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي والزمالك ضد مازيمبي

موعد مباراة الرجاء المغربي وفيتا كلوب الكونغولي اليوم الجمعة 6 / 12 / 2019 في دوري أبطال إفريقيا.. مشاهدة مباراة الرجاء

أونلاين YALLA SHOOT: مشاهدة مباراة الرجاء وفيتا كلوب بث مباشر KORA LIVE يلا شوت 7SRY رابط ماتش الرجاء المغربي beIN

shoot مشاهدة مباراة فيتا كلوب ضد الرجاء البيضاوي بث مباشر اليوم الجمعة 6-12-2019 في بطولة دوري أبطال أفريقيا 2019/2019

مشاهدة مباراة الترجي وفيتا كلوب بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
08:03 م

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم مجانًا| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا

ممدوح عباس يهدد مرتضي منصور بملفات خطيرة (صورة)

09:40 م

يلا شوت yallakora مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر يلا كورة kora live رابط ماتش الزمالك

02:16 م

المصري يحرم الزمالك من صفقة نارية

07:26 م

ميسي يأمر برشلونة بإيقاف المفاوضات مع هذا اللاعب

11:14 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status