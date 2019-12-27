الترجي التونسي يكسر رقم الأهلي القياسي

انتزع الترجي التونسي رقمًا قياسيًا في بطولة دوري أبطال إفريقيا بعدما أصبح أكثر فريق يحافظ على سجله خاليًا من الخسارة لـ20 مباراة متتالية.





وكان الترجي قد تساوى مع الأهلي المصري قبل مباراة اليوم أمام فيتا كلوب الكونغولي بعدم خسارة كلا الفريقين لـ19 مباراة متتالية في بطولة دوري أبطال إفريقيا، لكن النادي التونسي تفوق اليوم على المارد الأحمر وأصبح أكثر الأندية التي لم تتلقى أي خسارة خلال 20 مباراة.





وتعادل الترجي التونسي على ملعبه مساء اليوم أمام ضيفه فيتا كلوب الكونغولي بدون أهداف في إطار مباريات الجولة الثالثة من دوري المجموعات من البطولة الإفريقية.





وحافظ الترجي على صدارة المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط فيما يحتل فيتا كلوب المركز الأخير بنقطة وحيدة.









وسيحل الترجي التونسي يوم 10 من يناير المقبل على نظيره فيتا كلوب الكونغولي في إطار الجولة الرابة من دوري أبطال إفريقيا.





ويأمل الترجي حامل اللقب في تحقيق الفوز بالمباراة المقبلة أمام فيتا كلوب من أجل حصد تذكرة العبور للدور المقبل من البطولة الإفريقية.