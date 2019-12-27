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أخبار الزمالك اليوم الجمعة| شكوى الأهلي واقتراب صفقة كبرى.. والمصري يصدم القلعة البيضاء

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 11:08 م
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اخبار الزمالك اليوم
اخبار الزمالك اليوم
حسام مجدي
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شهد نادي الزمالك اليوم الجمعة 27 ديسمبر العديد من الأخبار والأنباء الهامة داخل جدران القلعة البيضاء أبرزها تقديم شكوى ضد الأهلي وانهاء الاتفاق مع صفقة مفاجأة وصدمة قوية من نادي المصري وغيرها من الأنباء الهامة.

أهم أخبار نادي الزمالك اليوم

الزمالك ينهي الاتفاق مع عبد الله السعيد

أنهى نادي الزمالك اتفاقه مع عبدالله السعيد صانع ألعاب نادي بيراميدز للانتقال إلى صفوفه في شهر يناير المقبل.

وعقد إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك جلسة خاصة مع اللاعب في حضور وكيل أعماله سيد مرعي وتمسك عبدالله السعيد بالحصول على 20 مليون جنيه فالموسم الواحد رغم تمسكه بالانضمام للزمالك.

واتفق الطرفان في النهاية على توقيع اللاعب لمدة موسمين ونصف وحصوله على 50 مليون جنيه توزع على مدة التعاقد ويحصل على مقدم 20 مليون جنيه مقدما عند التوقيع.

قرار جديد من الزمالك بشأن كاسونجو

أدى كاسونجو مهاجم فريق الزمالك تدريبات خاصة منفردة اليوم في مقر النادي قبل حسم موقفه من العودة للفريق.

ويدرس الزمالك موقف كاسونجو في الوقت الحالي وعودته من جديد إلى الفريق في يناير المقبل لتدعيم خط الهجوم بسبب النقص الذي يعاني منه الفريق.

أخر أخبار نادي الزمالك اليوم

كارتيرون يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك قبل مران اليوم

حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للابيض المقامة على ملعب ليفي موانا واسا بزامبيا.

وحرص كارتيرون على تحميس اللاعبين وحثهم على تحقيق الفوز على نادي زيسكو في المباراة القادمة ونسيان النتائج الماضية.

الزمالك يتقدم بشكوى ضد الأهلي في الفيفا

صرح المشرف العام على الفريق الكروي بالزمالك أمير مرتضى منصور، أن ناديه تقدم بشكوى لالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ضد الغريم التقليدي الأهلي، قبل تعاقد الأخير مع لاعبه السابق محمود عبدالمنعم كهربا.

أخبار نادي الزمالك اليوم

المصري يحرم الزمالك من ضم كريم العراقي

حددت إدارة نادي المصري البورسعيدي سعر بيع كريم العراقي الظهير الأيمن للفريق بعد طلب نادي الزمالك الحصول على خدمات اللاعب في فترة الانتقالات الشتوية بشهر يناير.

وطلب المصري مبلغ 50 مليون جنيه للموافقة على بيع كريم العراقي للزمالك بعد تألقه في في الفترة الماضية مع المنتخب الأولمبي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما التي توج بها الفراعنة.

الاتحاد السكندري يدخل في مفاوضات لضم مهاجم الزمالك

دخل مسؤولو نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، في مفاوضات جادة للتعاقد مع عمر السعيد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويسعى مسؤولو زعيم الثغر لتوفير صفقات قوية، في الخط الأمامي في ظل اقتراب فشل الحصول على خدمات عمار حمدي لاعب الأهلي، بسبب رغبة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، في استمراره حتى نهاية الموسم الجاري.

ترتيب الزمالك في الدوري المصري الممتاز


ويتواجد نادي الزمالك في المركز السادس من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 15 نقطة من أصل 9 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.


موعد مباراة الزمالك القادمة

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي زيسكو الزامبي غدا السبت القادم 28 ديسمبر ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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كارتيرون ا رياضة الاخبار الرياضية اخبار الزمالك اليوم اخبار الرياضة

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