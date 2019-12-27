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كاتب يكشف لعمرو أديب عن النادي الذي يشجعه رئيس الوزراء

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 11:19 م
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عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
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أشاد الإعلامي عمرو أديب، بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع عدد مع الإعلاميين ورؤساء تحرير الصحف على هامش افتتاح مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل بالفيوم، مشيرا إلى أن بصمات وزير الدولة للإعلام ظهرت سريعا.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنه تقليد يحدث في كثير من الدول، معلقا: "أهم تصريحات ترامب بتكون أمام الطيارة"، لافتا إلى أن الأمر لم يقتصر على رئيس الجمهورية، حيث عقد رئيس الوزراء لقاء في اليوم التالي مع عدد من الإعلاميين.

وأضاف الإعلامي عمرو أديب، أن معرفة المواطن المعلومة بشكل مباشر من المسئول أفضل، مطالبا أن يستمر هذا التطور، باعتباره نقلة في وضع الإعلام، وأن تكون الأسئلة محرجة.

ومن ناحيته، أوضح الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، أنه شارك في لقاء الإعلاميين برئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، لافتا إلى أنه تحدث مع رئيس الوزراء في الرياضة باعتباره زملكاوي، ليرد "أديب"، "هو رئيس الوزراء زملكاوي دي معلومة مهمة".
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الكلمات المفتاحية

مجمع الإنتاج الحيواني عمرو أديب توك شو أسامة هيكل

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