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شاهد.. الصور الأولى لهنادي مهنا وأحمد خالد صالح بعد خطوبتهما

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 11:55 م
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احمد صالح وهنادي مهنا
احمد صالح وهنادي مهنا
لمياء علي
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احتفلت اليوم الجمعة الفنانة هنادي مهنا بخطوبتها على الفنان أحمد خالد صالح وذلك وسط حفل بسيط بحضور الأقارب والأصدقاء.

ونشر كلًا منهما مجموعة من الصور الخاصة بحفل الخطوبة، عبر حساباتهما الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت هنادي في حفل خطوبتها بملابس بيضاء اللون أضفت على إطلالتها جاذبية وجمال واعتمدت تسريحة شعر مميزة وبسيطة.

جدير بالذكر أن أحدث أعمال هنادي مهنى كان في مسلسل حكايتي مع ياسمين صبري الذي عرض خلال السباق الدرامي الرمضاني الماضي لعام 2019، وشارك في بطولته نهال عنبر وأحمد بدير ومها أبو عوف، وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجي لمالكها المنتج تامر مرسي.

كما شاركت في مسلسل زلزال بشخصية مميزة وتألقت بهذا الدور أمام النجم محمد رمضان.
شاهد.. الصور الأولى لهنادي مهنا وأحمد خالد صالح بعد خطوبتهما
شاهد.. الصور الأولى لهنادي مهنا وأحمد خالد صالح بعد خطوبتهما
شاهد.. الصور الأولى لهنادي مهنا وأحمد خالد صالح بعد خطوبتهما
شاهد.. الصور الأولى لهنادي مهنا وأحمد خالد صالح بعد خطوبتهما
شاهد.. الصور الأولى لهنادي مهنا وأحمد خالد صالح بعد خطوبتهما
شاهد.. الصور الأولى لهنادي مهنا وأحمد خالد صالح بعد خطوبتهما
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