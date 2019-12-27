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الجيش الليبي يكشف عن مصير فايز السراج بعد إحكام السيطرة على طرابلس

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 11:06 م
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اللواء خالد المحجوب
اللواء خالد المحجوب
أمنية فوزي
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وجه اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه بالجيش الوطني الليبي، التحية لمصر والشعب المصري والقيادة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي، على دعمهم لـ ليبيا، ووقوفهم بجانب أشقائهم من الشعب الليبي لتحقيق إرادتهم.

وأضاف "المحجوب"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الجمعة، أن فايز السراج كان على متن الطائرة التي أقلعت صباح اليوم إلى لندن، والشواهد تؤكد ذلك.

ولفت إلى أن السراج ليس لديه أي سلطة الآن سوى، مشيرًا إلى أن العديد من قادة الميليشيات الإرهابية بدأول يغادرون ليبيا، مؤكدًا أن العملية العسكرية لتحرير طرابلس مستمرة، وتحقق نجاحات.
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الكلمات المفتاحية

فايز السراج المحجوب اللواء خالد المحجوب الجيش الليبي

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