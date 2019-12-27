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خبير اقتصادي: 95% من مشاكل المستثمرين في مصر تقع خارج اختصاصات وزارة الاستثمار

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 09:46 م
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بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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قال هاني توفيق الخبير الاقتصادي، إن 95% من مشاكل المستثمريت في مصر تقع خارج اختصاصات وزارة الاستثمار، بل تعود إلى عدم  توافر كلا من البنيه التحتيه، والاراضي المرفقة، والايدي العاملة المدربة.

 

وتابع، "نظرًا لوجود أن المشاكل التى تتعلق بالأستثمارتقع خارج نطاق وزارة الاستثمار كان ضروري إلغائها، وإسناد اختصاصها لرئيس الوزراء الذي له أمر مباشر على كافة الوزارات مما يساعدة على تذليل العقبات التى تواجه المستثمرون في كل قطاع، قائلا : "هذا افضل قرار في التعديلات الوزارية الأخيرة".

 

 

وكان التعديل الوزاري الأخير أسفر، عن إلغاء وزارة الاستثمار  والتعاون الدولى واسناد اختصاصات وزارة الاستثمار لرئيس الوزراء مصطفي مدبولي، وتعين رانيا المشاط في منصب وزير التعاون الدولى.

 

 

 

 

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