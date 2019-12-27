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جاتوزو يطالب نابولي بضم صفقتين خوفا من ريال مدريد

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 09:38 م
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جاتوزو
جاتوزو
عبدالقادر عرابي
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يسعى نادي نابولي الإيطالي لتدعيم صفوفه بصفقات مميزة في فترة الإنتقالات الشتوية القادمة، طمعاً في مواصلة الصراع على الدخول للمربع الذهبي في الدوري الإيطالي، ومواصلة المشوار في دوري أبطال أوروبا.

 

وذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن نابولي بقيادة مدربه الإيطالي جينارو جاتوزو، يرصد ضم صفقتين جديدتين في وسط ملعب فريق نابولي.

 

ويسعى نابولي لضم النجم السلوفاكي ستات لوبوتكا، لاعب فريق سيلتا فيجو الإسباني، ودانييلو بيريرا، نجم وسط منتخب البرتغال ونادي بورتو البرتغالي.

 

وعاني نادي نابولي من تدهور النتائج، لا سيما في الدوري الإيطالي هذا الموسم، حيث غاب الفوز عن الفريق في 8 مباريات متتالية، الأمر الذي أدى للإطاحة بالمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي إلتحق بإيفرتون الإنجليزي، وتعيين نجم ميلان السابق جينارو جاتوزو.

 

ويسعى جاتوزو لتحسين وضعية الفريق في الكالتشيو، والعودة مرة أخرى للتواجد في مربع الذهاب، وهي المكانة التي تليق بنابلولي.

 

وتسعى كبار أندية أوروبا لخط مواهب نابولي في وسط الميدان، لا سيما البرازيلي آلان والإسباني فابيان رويز، المطلوب بقوة في ريال مدريد الإسباني، لذلك تتجه إدارة الفريق لضم الثنائي خشية رحيل نجوم الفريق.

 

ويحتل نابولي المركز الثامن في الدوري الإيطالي برصيد 24 نقطة من 17 مباراة، وسيواجه فريق برشلونة في دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

 

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