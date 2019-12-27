بـ2000 جنيه في الساعة.. حبس سيدتين 4 أيام لممارسة الجنس بالدقي

أمرت نيابة الدقي، بشمال الجيزة، حبس سيدتين في عقدهما الثاني من العمر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاستقطاب الزبائن من داخل الكافيهات، لممارسة الدعارة، بمقابل مادي 2000 جنيه.



وكانت قد باشرت نيابة الدقي، بشمال الجيزة، التحقيق مع سيدتين في عقدهما الثاني من العمر، يقومان باستقطاب الزبائن عن طريق الكافيهات، بمقابل مبلغ مادي 2000 جنيه في الساعة، متخذين الكافيهات وكرًا لنشاطهما، فيما قام أحد الأشخاص بالاتفاق معهما بإنه يرغب في ممارسة الأعمال المنافية للآداب، وتم ضبطهما.



وبمواجهتهما اعترفا بجريمتهما، واستقطاب الزبائن عن طريق الكافيه، وحرر محضر بالواقعه وأخطرت النيابة التى تباشر التحقيقات.