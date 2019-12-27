عودة السلطان.. ماذا قدم "إبراهيموفيتش" في تجربته السابقة مع ميلان الإيطالي؟ (أرقام)

أعلن نادي إيه سي ميلان الإيطالي التعاقد رسميًا مع الأسطورة السويدية زلاتان إبراهيموفيتش قادمًا من نادي لوس أنجلوس الأمريكي، لمدة 6 أشهر مع إمكانية التجديد لمدة موسم إضافي خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.





وذكر النادي الإيطالي عبر موقعه الرسمي أن "إبراهيموفيتش" سوف يصل مدينة "ميلان" الإيطالية يوم 2 يناير المقبل، للخضوع للكشف الطبي وإتمام انتقاله بشكل رسمي لفريق إيه سي ميلان والانتظام في تدريبات الفريق.





السويدي "إبراهيموفيتش" يعد واحد من أفضل اللاعبين في تاريخ الكرة العالمية لعب للعديد من الأندية خلال مسيرته الكروية، وحقق العديد من الأرقام والإنجازات والبطولات مع الأندية التي لعب لها ومنتخب السويد.

أندية لعب لها "إبراهيموفيتش":





مالمو السويدي – أياكس أمستردام – يوفنتوس الإيطالي – انتر ميلان – برشلونة – إيه سي ميلان – باريس سان جيرمان الفرنسي – مانشستر يونايتد الإنجليزي – لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي.





بطولات وألقاب السلطان "إبرا":

- أياكس: الدوري الهولندي "مرتين" – كأس هولندا – درع يوهان كرويف

- يوفنتوس: الدوري الإيطالي "مرتين"

- انتر ميلان: الدوري الإيطالي "3 مرات" – كأس السوبر الإيطالي "مرتين"

- برشلونة: الدوري الاسباني –السوبر الاسباني "مرتين" – كأس السوبر الأوروبي – كأس العالم للأندية

- ميلان: الدوري الإيطالي – كأس السوبر الإيطالي

- باريس سان جيرمان: الدوري الفرنسي "4 مرات" – كأس الأبطال الفرنسي – كأس الرابطة – كأس فرنسا

- مانشستر يونايتد: كأس رابطة الأندية الانجليزي – درع الاتحاد الإنجليزي – الدوري الأوروبي.





ماذا قدم "إبراهيموفيتش" في تجربته السابقة مع إيه سي ميلان؟

انتقل السويدي إبراهيموفيتش إلي إيه سي ميلان عام 2010 على سبيل الإعارة قادمًا من برشلونة، قبل إعلان التعاقد معه بشكل نهائي لمدة 4 سنوات بقيمة 24 مليون جنيه.

وخاض "إبراهيموفيتش" 85 مباراة مع ميلان في مختلف البطولات بواقع (7201 دقيقة لعب)، ونجح في تسجيل 56 هدفًا، وصنع 24 هدفًا، وذلك خلال موسمي 2010 / 2011، 2011 /2012 وجاءت كالتالي:

- الدوري الإيطالي: 61 مباراة – سجل 42 هدفًا – صنع 20 هدفًا

- دوري أبطال أوروبا: 16 مباراة – سجل 9 أهداف – صنع 4 أهداف

- كأس إيطاليا: 7 مباريات – سجل 4 أهداف

- السوبر الإيطالي: 1 مباراة – سجل هدف وحيد





وحقق النجم السويدي في تجربته السابقة مع ميلان، لقب بطولة الدوري الإيطالي موسم 2010 / 2011، وكأس السوبر الإيطالي 2011.



