رامي جمال يبدأ حفله الغنائي بالمنارة على أنغام ليالينا

بدأ الفنان رامي جمال، منذ قليل حفله والمقام حاليا بالمنارة على أنغام ليالينا .





وحرص رامي، في بداية الحفل على توجيه الشكر إلى الجمهور بسبب مساندته عقب إعلانه بإصابته للبهاق، قائلا: "شكرا لكل واحد موجود هنا، شكرا لكل شخص قالي كلمه حلوه الفترة اللي فاتت".





ومن المقرر أن يقدم مجموعة كبيرة من أغانيه وسط حضور عدد كبير من الجمهور.





ويصعد حسني، خشبه المسرح عقب فقرة رامي جمال، لتقديم فقرته ثم تقديم أغنية دايب مع رامي جمال.