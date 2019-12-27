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خبير أمني يكشف أسباب انخفاض معدلات حوادث الطرق (فيديو)

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 08:08 م
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اللواء مجدي الشاهد
اللواء مجدي الشاهد
أمنية فوزي
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قال اللواء مجدي الشاهد، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن هناك مجهودات عديدة بذلت من الإدارة العامة للمرور، ومختلف إدارات المرور على مستوى مصر، بالإضافة إلى شبكة طرق حديثة شهد لها الجميع.

وأضاف "الشاهد"، خلال حواره مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الجمعة، أن هناك اهتمامات بمشروعات الدائري الإقليمي والدائري الأوسطي، والانتهاء من أعمال الصيانة ورفع كفاءة الكباري والأنفاق، وإضافة محاور جديدة ومدن جديدة واستثمارات جديدة ومسارات جديدة، مؤكدًا أن كل ذلك ساعد على انخفاض معدلات حوادث الطرق.

ولفت إلى أنه كان يطالب على مدار السنوات بإيجاد مسار للنقل ومسار لنقل المقطورة، الذي كان يؤدي إلى زيادة أعداد الضحايا والمصابين في حوادث الطرق.
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حوادث طرق اللواء مجدي الشاهد أخبار مصر

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