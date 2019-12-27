أحمد عبدالعزيز وإبراهيم عيسى أبرز حضور حفل علي الحجار بالجامعة الأمريكية

حرص عدد من نجوم الفن والإعلام على حضور حفل المطرب علي الحجار المقام حاليا بالجامعة الأمريكية.



وشهد الحفل حضور كامل العدد، ومن أبرز الفنانين أحمد عبدالعزيز وصلاح عبدالله وجمال عبدالناصر والناقد أحمد شوقي القائم بأعمال المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ال٤١، والكاتب والإعلامي إبراهيم عيسى.



والحفل هو الأول ل"الحجار" بعد فوزه في الدورة الثامنة من جائزة السلطان قابوس التقديرية للثقافة والفنون والآداب، في فئة المطرب العربي، والتي أقيمت الأسبوع الماضي في نادي الواحات بالعذيبة،.