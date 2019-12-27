الرئيس المكسيكي يحث بوليفيا على احترام حق اللجوء









قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، اليوم الجمعة، إنه يجب احترام حق بلاده في منح حق اللجوء، عندما سئل عن خلاف مستمر مع بوليفيا بشأن مراقبة الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية للسفارة المكسيكية هناك.وصرحت المكسيك، يوم الخميس الماضي، بأنها تطلب من محكمة العدل الدولية التوسط في نزاعها مع الحكومة البوليفية التي تركز على قرار المكسيك بمنح حق اللجوء إلى تسعة أشخاص في سفارتها في بوليفيا.وحثت المكسيك حكومة بوليفيا الجديدة، اليوم الجمعة، على احترام حقها في منح حق اللجوء إلى تسعة أشخاص في سفارتها في لاباز، بعد أيام من الشكوى من أن مراقبة الحكومة البوليفية هناك أصبحت مفرطة.كما قال الرئيس المكسيكي، عندما سئل عن الخلاف في مؤتمر صحفي دوري، إنه "يجب ضمان حق اللجوء".ويوم الخميس الماضي، قالت المكسيك، إنها تطلب من محكمة العدل الدولية التوسط في النزاع، الذي أدى إلى تهدئة العلاقات بين البلدين في أمريكا اللاتينية.هذا واستقال رئيس بوليفيا السابق موراليس، تحت ضغط من القوات المسلحة البوليفية، بعد انتخابات رئاسية قالت منظمة الدول الأمريكية إنها زورت لصالحه.وسرعان ما قبل عرضًا للجوء السياسي من المكسيك، مما فرض ضغوطًا على العلاقات بين المكسيك والحكومة التي يرأسها أنيس، أحد معارضي موراليس.ووفقًا للحكومة البوليفية، يعد خوان رامون كوينتانا، أحد كبار المساعدين السابقين لموراليس، من بين الأشخاص التسعة الذين لجأوا إلى السفارة المكسيكية.ولم تحدد الحكومة البوليفية جميع الأشخاص التسعة داخل السفارة، أولئك الذين تم التعرف عليهم، بما في ذلك كوينتانا، هم حلفاء لموراليس مطلوبين من قبل الحكومة بسبب جرائم مثل الفتنة والتمرد المسلح.ووفقًا لحكومة المكسيك، أصدرت بوليفيا أوامر اعتقال بحق أربعة أشخاص على الأقل داخل السفارة المكسيكية، وتقول إنهم يجب أن يواجهوا العدالة.