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أحمد عبدالعزيز: جائزة السلطان قابوس تشرفت بعلي الحجار

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 08:26 م
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علي الحجار
علي الحجار
شيماء عطية
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بدأ الفنان علي الحجار حفله الغنائي بالجامعة الأمريكية مساء اليوم الجمعة، بأغنية "المال والبنون".

وبعد انتهاءه من أداء الأغنية، دعا "الحجار" صديقه الفنان أحمد عبدالعزيز بطل مسلسل "المال والبنون" لمشاركته على المسرح.

بدوره، هنأ "عبدالعزيز" "الحجار"، وقال إنه بارك لعلي على فوزه بجائزة السلطان قابوس، معتبرًا أن التكريم أقل من علي الحجار، والجائزة هي من تشرفت به، مؤكدا أن تقدير علي الحجار الحقيقي من خلال جمهوره.

والحفل هو الأول ل"الحجار" بعد فوزه في الدورة الثامنة من جائزة السلطان قابوس التقديرية للثقافة والفنون والآداب، في فئة المطرب العربي، والتي أقيمت الأسبوع الماضي في نادي الواحات بالعذيبة.
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