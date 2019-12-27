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مصطفى بكري: هناك محاولات لنقل الإرهابيين من سوريا إلى ليبيا (فيديو)

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 08:03 م
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مصطفى بكري
مصطفى بكري
داليا الحسين
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قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن مصر تتحرك بشكل واسع لبحث تداعيات الأزمة الليبية خاصة بعد أن طلبت حكومة الوفاق الوطني الليبية برئاسة فايز السراج، دعم عسكري من تركيا.

وقال "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة إنه عقب مكالمة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس عبدالفتاح السيسي، دعا "بوتين" إلى عقد اجتماع لمجلس الأمن القومي الروسي لمناقشة الأوضاع في ليبيا.

وأشار الإعلامي، إلى أن الاجتماع الروسي يدل على حجم اهتمام روسيا بالأزمة الليبية بعد مكالمة الرئيس السيسي، لافتا إلى أنها المكالمة الثالثة التي أجرها الرئيس السيسي مع بوتين خلال 23 ساعة.

وكشف الإعلامي أن هناك معلومات تؤكد أن المجموعات الإرهابية في مدينة إدلب السورية تفتح مكتب لشحن الجماعات الإرهابية إلى ليبيا من خلال تركيا.

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الكلمات المفتاحية

مصطفى بكري ليبيا سوريا بوتين السيسي

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