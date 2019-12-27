علي الحجار: الجائزة الكبرى لأي فنان هي جمهوره

أكد المطرب علي الحجار، أن حفله المقام حاليا بالجامعة الأمريكية سبق تنظيمه بالتعاون مع الجامعة في وقت سابق، لكنه تحول للاحتفال بمناسبة فوزه بجائزة السلطان قابوس الأسبوع الماضي.



وأضاف "الحجار" أن الجائزة الكبرى لأي فنان هي جمهوره، مرحبا بالحضور وعلى رأسهم الفنان صلاح عبدالله والفنان جمال عبدالناصر والكاتب إبراهيم عيسى، والصحفيين.



والحفل هو الأول ل"الحجار" بعد فوزه في الدورة الثامنة من جائزة السلطان قابوس التقديرية للثقافة والفنون والآداب، في فئة المطرب العربي، والتي أقيمت الأسبوع الماضي في نادي الواحات بالعذيبة،.