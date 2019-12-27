حمو بيكا يطرح "صاحبي يا أبو الصحاب"



تفاصيل "صاحبي يا ابو الصحاب"



يقدم المهرجان، حمو بيكا، علي قدورة، نور التوت، ومن كلمات إسلام المصري، وموسيقي والحان فيجو الدخلاوي، وتقول كلمات المهرجان: "من النفاق ومن الغباء داخلين سباق على مين يبيع اتكبتنا العمر فتنا عيش رجولة تموت سريع، انتو ايه مفكوش قلوب يا زميلي توب لحسن تضيع صفي قلبك لاجل ربك ليه تصيع".



جدير بالذكر أن حمو بيكا، ناشد رئيس الجمهورية، بالتدخل والنظر في ازمته مع نقابه المهن الموسيقية، والتي تقع في منعه من احياء حفلات، في مصر وخارجها، وذلك بعد ان اقتحم النقابة، وهدد نقيبها هاني شاكر، بتكسيرها والتظاهر.



طرح نجم المهرجانات الشعبية حمو بيكا، بمشاركة فرقته، مهرجان شعبي جديد يحمل عنوان "صاحبي يا ابو الصحاب"، وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، وحصد المهرجان على نسبة مشاهدة عالية في الساعات الأولى من طرحه.