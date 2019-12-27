إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

أفادت مصادر محلية، إصابة عشرات الفلسطينيين ومتضامنون أجانب بعد مهاجمة قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، المسيرة الأسبوعية السلمية في بلدة كفر قدوم شمالي الضفة الغربية.



وقالت المصادر، إن عشرات الفلسطينيين أصيبوا بحالات اختناق نتيجة استنشاق قنابل الغاز المسيلة للدموع التي أطلقتها قوات الاحتلال على المسيرة.

وأضافت: "من بين المصابين أجانب وصلوا إلى البلدة للتضامن مع الفلسطينيين".

ومنذ 16 عاما ينظم فلسطينيون مسيرات أسبوعية في بلدة كفر قدوم؛ احتجاجا على مصادرة قوات الاحتلال مساحات واسعة من أراضيهم لغرض الاستيطان.

والجمعة ردت قوات الاحتلال على المسيرة بإطلاق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والمسيلة للدموع باتجاه المتظاهرين، وتم علاج المصابين ميدانيا.

ومن جهة ثانية، تمكن أكثر من 30 ألف فلسطيني من أداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك بالقدس الشرقية على الرغم من قيود الاحتلال.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن أكثر من 30 ألف فلسطيني أدوا الصلاة في المسجد الأقصى.

وتمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، سكان الضفة الغربية من الوصول إلى لأداء الصلاة في الأقصى إلا بعد الحصول على تصاريح خاصة كما تمنع جميع سكان غزة.