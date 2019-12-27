مؤشر العمرة: صدور أكثر من 2 مليون و371 ألف تأشيرة منذ بداية الموسم لهذا العام





أصدرت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، مؤشر العمرة الأسبوعي، وكشف اليوم الجنعة، عن صدور (2,371,441) تأشيرة عمرة، منذ بدء الموسم لهذا العام في غرة محرم 1441هـ حتى 29 من ربيع الثاني 1441هـ.





هذا وتصدرت باكستان، قائمة الأكثر الجنسيات قدومًا (495,270) معتمراً، ثم إندونسيا في المركز الثاني (443,879) معتمراً ، والهند ثالثًا (262,887) معتمراً ، وماليزيا في المركز الرابع بـ (116,335) معتمراً ، ومصر في المركز الخامس بـ (104,820) معتمرًا، وفى المركز السادس جاءت الجزائر بـ(80,238) معتمراً ، ثم تركيا (78,512) معتمراً ، ثم بنغاليا بـ (73,142) معتمراً ، والإمارات بـ(46,370) معتمراً ، وأخيرًا الأردن بـ(32,011) معتمرًا.





وجاء ذلك بحسب مؤشر العمرة الأسبوعي، الذي يقيس مجموعة جوانب رئيسة تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، والدول الأكثر قدومًا لموسم العمرة، بالإضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسك العمرة.





وتنوع دخول المعتمرين إلى المملكة بين المنافذ؛ حيث وصل عبر المنافذ الجوية (1,938,991) معتمرًا، وعن طريق المنافذ البرية (91,443) معتمرًا، بينما وصل 779 معتمرًا عبر المنافذ البحرية.





ويُذكر أن وزارة الحج والعمرة قد أطلقت مؤخرًا برنامج "التأمين الشامل على المعتمرين من خارج المملكة"، الذي يهدف الى تقديم أفضل الخِدْمات لزوار بيت الله الحرام لتسهيل رحلتهم الإيمانية، وتسريع معالجة أي مشكلة طارئة يمكن أن تحدث لهم.



