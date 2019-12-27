Advertisements
Advertisements
Advertisements

مؤشر العمرة: صدور أكثر من 2 مليون و371 ألف تأشيرة منذ بداية الموسم لهذا العام

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 06:52 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements

أصدرت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، مؤشر العمرة الأسبوعي، وكشف اليوم الجنعة، عن صدور (2,371,441) تأشيرة عمرة، منذ بدء الموسم لهذا العام في غرة محرم 1441هـ حتى 29 من ربيع الثاني 1441هـ.

هذا وتصدرت باكستان، قائمة الأكثر الجنسيات قدومًا (495,270) معتمراً، ثم إندونسيا في المركز الثاني (443,879) معتمراً، والهند ثالثًا (262,887) معتمراً، وماليزيا في المركز الرابع بـ (116,335) معتمراً، ومصر في المركز الخامس بـ (104,820) معتمرًا، وفى المركز السادس جاءت الجزائر بـ(80,238) معتمراً، ثم تركيا (78,512) معتمراً، ثم بنغاليا بـ (73,142) معتمراً، والإمارات بـ(46,370) معتمراً، وأخيرًا الأردن بـ(32,011) معتمرًا.

وجاء ذلك بحسب مؤشر العمرة الأسبوعي، الذي يقيس مجموعة جوانب رئيسة تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، والدول الأكثر قدومًا لموسم العمرة، بالإضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسك العمرة.

وتنوع دخول المعتمرين إلى المملكة بين المنافذ؛ حيث وصل عبر المنافذ الجوية (1,938,991) معتمرًا، وعن طريق المنافذ البرية (91,443) معتمرًا، بينما وصل 779 معتمرًا عبر المنافذ البحرية.

ويُذكر أن وزارة الحج والعمرة قد أطلقت مؤخرًا برنامج "التأمين الشامل على المعتمرين من خارج المملكة"، الذي يهدف الى تقديم أفضل الخِدْمات لزوار بيت الله الحرام لتسهيل رحلتهم الإيمانية، وتسريع معالجة أي مشكلة طارئة يمكن أن تحدث لهم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزارة الحج والعمرة مؤشر العمرة العمرة

أخبار تهمك

عاجل.. مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة بلاتينيوم بدوري الأبطال

منذ ساعة

يلا شوت yallakora مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر يلا كورة kora live رابط ماتش الزمالك

الآن

خاص.. كلوب يرحل عن ليفربول نهاية الموسم الجاري

منذ ساعتين و 17 دقيقة

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر يلا شوت KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول الاسطورة LIVE

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي مهدد بفقدان نجميه أمام بلاتينيوم

منذ ساعتين و 6 دقيقة

تفاصيل جلسة السعيد ووكيله مع تيجانا.. الزمالك ينهي اتفاقه مع اللاعب مقابل 50 مليون جنيه

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يحدد أول الراحلين في يناير

منذ حوالي 4 ساعات

مجدي عبد الغني يصدم الأهلي ويكشف عن عقوبة كهربا المنتظرة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عدلي القيعي يسخر من مرتضى منصور

منذ حوالي 6 ساعات

أقوى تصريحات السيسي عن سد النهضة: مش بنفاجئكم ولا نخوفكم

منذ يومين

صالح جمعة يحدد وجهته القادمة.. ويرفض عرضا من قاهر الزمالك

منذ ساعتين و 9 دقيقة

ريال مدريد يجهز عرضاً ضخماً لضم أهم صفقة في الموسم

منذ ساعتين و 14 دقيقة

فايلر يوافق على رحيل ثنائي الأهلي في يناير

منذ حوالي 8 ساعات

الضربة القاضية.. ريال مدريد يستعد لضم صفقة برشلونة

منذ ساعة الا ربع

بداية الصدام.. محمد صلاح يصب غضبه على كلوب بعد استبداله (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

live| بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو في دوري ابطال افريقيا.. yallashoot

الآن

موضوعات متعلقة

صدى- السعودية| وزارة الحج والعمرة: إصدار مليوني تأشيرة عمرة ووصول 1.5 مليون معتمر

"الحج والعمرة": وصول أكثر من مليوني معتمر إلى المملكة وإصدار 2.3 مليون تأشيرة

مؤشر العمرة: وصول أكثر من مليوني معتمر للمملكة وإصدار 2.3 مليون تأشيرة

وصول 3.4 مليون معتمر إلى السعودية وإصدار 3.8 مليون تأشيرة

"مؤشر العمرة" يكشف عدد التأشيرات والجنسيات الأكثر قدوماً للملكة

وصول أكثر من 4.7 مليون معتمر وإصدار أكثر من 5.2 مليون تأشيرة عمرة

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
05:25 م

تفاصيل جلسة السعيد ووكيله مع تيجانا.. الزمالك ينهي اتفاقه مع اللاعب مقابل 50 مليون جنيه

يلا شوت yallakora مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر يلا كورة kora live رابط ماتش الزمالك

02:16 م

مجدي عبد الغني يصدم الأهلي ويكشف عن عقوبة كهربا المنتظرة (فيديو)

02:29 م

الأهلي يحدد أول الراحلين في يناير

03:25 م

أقوى تصريحات السيسي عن سد النهضة: مش بنفاجئكم ولا نخوفكم

04:54 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status