أستاذ أمراض قلب: 12% من المصريين مصابون بالسكر (فيديو)

قال الدكتور السيد فرج، أستاذ أمراض القلب بجماعة الزقازيق، إن نسبة المصابين بمرض السكر في مصر حوالي 12%، مشيرًا إلى أن التعامل بشكل مبكر مع مرض السكر يمنع حدوث مضاعفات.



وأضاف "فرج"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكيم في بيتك"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، مساء الجمعة أنه يجب على الإنسان أن يقوم بكشف دوري، مشيرًا إلى أن الكشف المبكر يحد من تكاليف التشخيصات المتأخرة سواء في الإشاعات أو التحاليل.



وأشار أستاذ أمراض القلب بجماعة الزقازيق، إلى أنه يجب اتباع أسلوب حياتي صحي وأول ذلك الابتعاد عن التدخين وأماكن التدخين، لافتا إلى أن التدخين السلبي في منتهى الخطورة على صحة البشر.



ونوه إلى أن التبغ يتسبب في وفاة 6 مليون شخص سنويا، وسيصل هذا الرقم 7 مليون شخص في 2020 وهي تمثل 10% من وفيات العالم، مؤكدًا أنه يحب اتخاذ أسلوب تعذية صحي وسليم.

